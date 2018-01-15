На территории VKG начала работать шахта по добыче криптовалюты

В ноябре прошлого года концерн Viru Keemia Grupp заключил арендный договор с основанным на эстонском капитале предприятием Nordcoin Mining OÜ, которое разместило на территории концерна необходимый для добычи криптовалюты парк контейнеров.

Главный ресурс, необходимый майнерам — электроэнергия. Являясь вторым по величине производителем электроэнергии в Эстонии, концерн Viru Keemia Grupp увеличил объемы добычи и переработки сланца, а также производства электроэнергии. Произведенную электроэнергию можно использовать для майнинга. Размещение криптовалютной шахты в непосредственной близости от электростанции выгодно и для майнеров, и для концерна. Майнеры смогут в значительной степени оптимизировать плату за подключение, а также расходы на электроэнергию и коммуникации. А для концерна это возможность реализовывать продукцию и постоянный круглосуточный график нагрузки на производственные мощности.

Заместитель председатель правления и технический директор VKG Меэлис Эльдерманн считает выбор места символичным и выгодным для обеих сторон с экономической точки зрения. ”Ида-Вирумаа шагает в ногу с мировыми тенденциями дигитализации, и теперь в регионе будет вестись добыча криптовалюты. Создание диверсифицированной бизнес-среды в регионе, без сомнения, положительно влияет на имидж Ида-Вирумаа, проживающих и работающих здесь людей, а также повышает интерес инвесторов к региону. Nordcoin Mining OÜ обратилось к нам с предложением о сотрудничестве всего несколько месяцев назад. Наш партнер нашел на производственной территории VKG подходящую и безопасную для размещения парка контейнеров среду, а также получил доступ к электроэнергии по конкурентоспособной цене”, — сказал Эльдерманн.

”В результате долгих поисков мы нашли в лице концерна Viru Keemia Grupp и его руководства партнеров с открытым мышлением, которые прекрасно осведомлены о технических инновациях, происходящих в мире. Наше недавно начавшееся сотрудничество представляется интересным и перспективным с точки зрения развития для обеих сторон”, — прокомментировал сотрудничество член правления Nordcoin Mining OÜ Хермес Брамбат.

При выборе партнера для Nordcoin Mining OÜ была важна цена на энергию и создание соединения, а также возможность разместить специально переоборудованные для добычи криптовалюты 40-футовые морские контейнеры максимально удобно и безопасно на территории, где есть возможность последующего расширения. Рациональное и точное использование инвестиций первого этапа, составивших более миллиона евро, имело для начинающего предприятия критическое значение. Поэтому еще до начала работ было необходимо очень точно распланировать все этапы и реализовывать их в сотрудничестве с поставщиком энергии.

”Команда VKG была готова нам всячески помогать. Партнер внес свой вклад в успешный запуск проекта, подготовив для реализации амбициозных планов развития нашего предприятия необходимую техническую готовность. В настоящее время подходит к завершению период тестирования прототипного контейнера, и уже с февраля наша криптовалютная шахта начнет работать на полную мощность, и мы приступим к строительству новых контейнеров”, — добавил Брамбат.

Напряжение на первые серверы по добыче криптовалюты было подано в середине декабря прошлого года, и если сейчас потребительская мощность составляет 300 кВт, то уже в ближайшее время планируется ее десятикратное увеличение.

Обе стороны надеются на долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях.