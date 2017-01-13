На судне Star компании Tallink в январе для погрузки транспортных средств на втором уровне будут установлены верхние носовые ворота и кормовая аппарель, что позволит пассажирам на автомобилях быстрее и удобнее загружаться на борт, снижая тем самым риск опоздания рейсов, связанный с погрузкой. Схожая погрузочная логистика организована и на новом скоростном пассажирском судне Megastar, которое в конце января на линии Таллинн-Хельсинки придет на замену судну Superstar.

По словам руководителя по обслуживанию судов Tallink, капитана Тарви-Карлоса Туулика, проект многоуровневой загрузки автомобильной палубы был начат около двух лет назад в сотрудничестве с портами, когда судовые архитекторы приступили к работе над расчетами и планами, которые подошли бы решениям автомобильных палуб Megastar. ”Работы по перестройке судна будут проведены в ходе запланированного двухнедельного ремонта в доке, а к концу января на линии Таллинн-Хельсинки у нас будут работать два скоростных пассажирских судна с похожей, более эффективной и удобной погрузкой”, — добавил Туулик.

Более крупные грузовые транспортные единицы будут загружаться на оба судна, Star и Megastar, через аппарель нижнего уровня, а в то же время, по аппарели верхнего уровня, на борт параллельно будут въезжать пассажирские транспортные средства. Новое логистическое решение существенно ускорит загрузку и разгрузку автомобильной палубы, что сделает обслуживание пассажиров на автомобилях намного более удобным.

Портовые береговые аппарели верхнего уровня уже установлены в Западном терминале порта Хельсинки и D-терминале Таллиннского порта и готовы к испытаниям.

Доковый ремонт Star продлится с 12 по 27 января, и в этот период на линии Таллинн-Хельсинки компания Tallink будет обслуживать пассажиров при помощи скоростного судна Superstar и круизного судна Silja Europa. Новое скоростное пассажирское судно Megastar, работающее на сжиженном природном газе, будет, согласно планам, передано предприятию судоремонтным заводом Meyer Turku в конце января; первый рейс судна на линии Таллинн-Хельсинки должен состояться 29 января, когда из дока на ту же линию вернется и судно Star.