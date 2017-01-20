Розничная сеть станций обслуживания и минимаркетов Statoil установила в своих самых посещаемых магазинах кассы самообслуживания, в которых можно быстро и удобно расплатиться без обращения к кассиру. В дополнение к этому на всех станциях принимаются бесконтактные платежи, что делает обслуживание клиентов еще более быстрым.

Осенью прошлого года первые кассы самообслуживания были установлены на самых посещаемых станциях Statoil в Таллинне — на станции Лаагри и в минимаркете на Балтийском вокзале. ”Период тестирования прошел успешно, а клиенты быстро и с удовольствием освоили кассы самообслуживания, что придало нам решимости расширить их сеть и за счет других самых посещаемых станций”, — сказала руководитель по маркетингу предприятия Circle K Eesti AS, оперирующего станциями Statoil, Диана Вейгель.

Помимо минимаркетов в Лаагри и на Балтийском вокзале кассы самообслуживания появились в Таллинне на станциях Сыле, Петербури теэ и Сикупилли, а также — на станциях в Адавере и у торгового центра Lõunakeskus в Тарту. Еще одна касса самообслуживания появится на открывающейся в ближайшее время станции Мярьямаа, которая в данный момент находится на реконструкции.

”Наши кассы самообслуживания — это инновация на рынке станций обслуживания. Цель проекта — предложить клиентам возможность приобретать товары со штрих-кодом, кофе и прохладительные напитки, а также — выпечку, быстро и удобно, без необходимости стоять в очереди к кассиру”, — сказала Диана Вейгель.

По словам Вейгель, установка касс самообслуживания — логичное продолжение проекта по установке уличных платежных автоматов в заправочной зоне, в которых можно не заходя в магазин расплатиться за приобретенное топливо, а также, начиная с весны прошлого года, приобрести стеклоомыватель и дрова для камина.

В кассах самообслуживания можно отсканировать штрих-код покупаемого товара, а при его отсутствии — в случае таких товаров, как кофе, коктейль-мороженое или выпечка — выбрать соответствующий артикул в меню экрана. Кассы самообслуживания позволяют изменять количество приобретаемого товара, удалять товар из списка покупок или прерывать сделку. Когда все товары просканированы или выбраны в меню, для получения скидки нужно зарегистрировать карту клиента, после чего можно начать расплачиваться банковской картой. ”К кассирам клиентам нужно обращаться лишь в случае, если приобретаемый ими товар требует проверки документа, клиент желает заказать горячую еду или хочет расплатиться наличными”, — уточнила Вейгель.

”Многоканальная платежная система выводит обслуживание на новый уровень: тем, кто желает быстро заправить автомобиль, уже давно не требуется заходить в магазин; тем, кто желает купить кофе, пирожок или товары со штрих-кодом, теперь не требуется стоять в очереди к кассиру — необходимые действия можно совершить самостоятельно, сэкономив время и сократив очереди”, — пояснила Вейгель.

Удобнее стало обслуживание и в обычных кассах, поскольку отныне на всех станциях Statoil установлены современные платежные терминалы, позволяющие совершать быстрые бесконтактные платежи, не требующие введения ПИН-кода. ”Если сумма покупки не превышает десяти евро, то есть установленный Банком Эстонии лимит, клиент может воспользоваться быстрым бесконтактным платежом. При более широком распространении бесконтактных банковских карт это, несомненно, повлечет за собой существенную экономию времени при обслуживании клиентов”, — пояснила Вейгель.

На станциях Statoil клиенты могут совершать бесконтактные платежи и при сумме покупке свыше 10 евро, в таком случае нужно будет вводить ПИН-код, но использование чипа при этом не обязательно. По словам Вейгель, бесконтактные платежи и установка соответствующих терминалов — это еще один шаг в развитии обслуживания Statoil и повышении его качества и скорости после внедрения уличных платежных автоматов и касс самообслуживания.

Circle K Eesti AS владеет и оперирует 57 станциями полного обслуживания, 19 автоматическими станциями и одним минимаркетом Statoil. На предприятии работает около 700 человек, из которых чуть более 600 — на станциях обслуживания. Circle K Eesti AS принадлежит канадскому концерну Alimentation Couche-Tard, который обеспечивает работой более 100 000 человек, а под брендом концерна Circle K в Северной Америке, Европе и Азии действует более 12 500 минимаркетов и станций обслуживания.