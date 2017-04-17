На станциях Circle K и Statoil предлагаются черные гамбургеры

Станции обслуживания Circle K и Statoil начали предлагать клиентам новые гамбургеры под названием ÖÖ-бургер, булка в которых имеет угольно-черный цвет, значится в пресс-релизе.

По словам руководителя по продукции компании Circle K Eesti AS Перби Высумяги, гамбургеры черного цвета снискали популярность во всем мире, а теперь модный хит стрит-фуда добрался и до эстонского рынка.

”Мы имеем дело с полюбившейся потребителям классической начинкой гамбургера, которая спрятана между совершенно необычными булочками”, — представила Высумяги новую продукцию.

Новый ÖÖ-гамбургер компании Circle K состоит из большой гриль-котлеты с соусом ремулад и кетчупом, салата айсберг, маринованного огурца, сыра Чеддер и свежего красного лука.

”Эффект неожиданности при этом придает именно угольно-черного цвета булка с семечками кунжута, благодаря которой новый гамбургер и получил свое название ÖÖ-бургер, то есть ”ночной” бургер”, — добавила Высумяги.

Булочка изготовляется из классических ингредиентов: пшеничной муки, воды, сахара, соли, масле и дрожжей; при этом ее внешний облик становится необычным при помощи использования природного красителя, известного как растительный уголь.

”Растительный уголь получается из обугленных овощей — это натуральный компонент, который широко применяется в пищевой промышленности и в производстве напитков. Он не влияет на вкусовые качества гамбургера, но обеспечивает его интересным и забавным внешним видом”, — пояснила Высумяги.

По ее словам, новые ÖÖ-бургеры поступили в ассортимент всех станций полного обслуживания Circle K и Statoil, и несмотря на свое название, доступны круглосуточно. ”Мы ожидаем большой интерес к новому гамбургеру, особенно со стороны наших более молодых клиентов, которым нравятся необычные вещи и хороший юмор”, — добавила Высумяги.