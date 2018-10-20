На стадии строительства нового здания ТУ была выявлена ошибка в проекте, расходы могут увеличиться на 400 000 евро

В протоколе собрания ректората университета значится, что в конце сентября канцлер университета Меэлис Лухт сделал обзор проекта строительства здания Delta. Он сообщил ректорату, что во время строительства была обнаружена ошибка в проекте. По его оценке, университет должен учесть, что для ее разрешения может понадобится дополнительно около 400 000 евро.

Проректор по развитию Тартуского университета Эрик Пуура сказал по телефону, что в проекте выявлены некоторые проблемы и пообещал более подробно ответить по электронной почте.

Однако на письмо в последний момент ответил руководитель по недвижимости университета Хейки Пеэгель. Он отмечает, что строительство Delta - это сложный проект, который подразумевает, что здание будет прочным и долгосрочным.

По его словам, разрешение на строительство здания было выдано на стадии основного проекта. Пеэгель добавляет, что это обычная практика, когда на стадии строительства в проекте вносятся изменения, добавления и уточнения. строителями.

На покрытие каких именно расходов могут пойти еще 400 000 евро, на рабочую силу, строительные материалы или что-то другое, Пеэгель не уточнил. Он отметил, что этим лишь уведомили ректорат о возможных неожиданных дополнительных затратах.