20.10.2018, 14:19

На стадии строительства нового здания ТУ была выявлена ошибка в проекте, расходы могут увеличиться на 400 000 евро

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rus.delfi.ee
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Tartu Ülikooli Delta hoone 17.10.18 Foto: Anni Õnneleid

В проекте нового ИТ-здания Delta, которое будет возведено в качестве пристройки к Тартускому университету, выявлены ошибки. Стоимость ошибки обойдется университету примерно в 400 000 евро, а сроки окончания строительства будут перенесены на пару месяцев.

В протоколе собрания ректората университета значится, что в конце сентября канцлер университета Меэлис Лухт сделал обзор проекта строительства здания Delta. Он сообщил ректорату, что во время строительства была обнаружена ошибка в проекте. По его оценке, университет должен учесть, что для ее разрешения может понадобится дополнительно около 400 000 евро.

Проректор по развитию Тартуского университета Эрик Пуура сказал по телефону, что в проекте выявлены некоторые проблемы и пообещал более подробно ответить по электронной почте.

Однако на письмо в последний момент ответил руководитель по недвижимости университета Хейки Пеэгель. Он отмечает, что строительство Delta - это сложный проект, который подразумевает, что здание будет прочным и долгосрочным.

По его словам, разрешение на строительство здания было выдано на стадии основного проекта. Пеэгель добавляет, что это обычная практика, когда на стадии строительства в проекте вносятся изменения, добавления и уточнения. строителями.

На покрытие каких именно расходов могут пойти еще 400 000 евро, на рабочую силу, строительные материалы или что-то другое, Пеэгель не уточнил. Он отметил, что этим лишь уведомили ректорат о возможных неожиданных дополнительных затратах.

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