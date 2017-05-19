На собрании кредиторов "Умного дома" приняли решение об окончательном банкротстве

Вчера состоялось собрание кредиторов SA Virumaa Kompetentsikeskus, где крупнейшим кредитором является EAS с требованием в 2,6 млн евро.

Получившее от EAS более 3 млн евро пособия и недавно объявившее о банкротстве целевое учреждение SA Virumaa Kompetentsikeskus, в ведении которого находился и раквереский "Умный дом", к настоящему моменту находится в процессе банкротства.

По словам банкротного администратора Мартина Круппа, обычно на первом собрании окончательно решают, продолжит ли должник деятельность (путем санации) или его ликвидируют. "Как правило, 99% обанкротившихся юридических лиц ликвидируют. Так решили и в случае SA, потому что программа санации не представлена и в продолжении работы никто не заинтересован".

Назначили и банкротную комиссию, в число трех членов которой входит и, например, выдающийся адвокат Кюллики Намм.

По словам Мартина Круппа, также решили, что администратор продаст имущество в общем порядке, то есть на аукционе. "Есть возможность продать имущество и более выгодным способом, под надзором банкротной комиссии. Это означает, что отступление разрешено".

Движимое имущество имеет стоимость примерно 15 000 евро, но очень трудно в данный момент оценить стоимость здания, потому что по сути там можно говорить о праве застройки, поскольку право пользования до 2025 года у города Раквере. Это означает, что кто бы ни купил здание, он получит в придачу работающую на двух этажах Ракверескую городскую управу. "Мы в данный момент не тратили деньги и на экспертизу, мы должны обсудить, как мы будем организовывать эту продажу", — отметил Крупп.

В то же время в отношении целевого учреждения идет уголовное расследование по факту мошенничества и нарушения Закона о госпоставках, потому что аудит нашел, что во время строительства были представлены фиктивные счета, сделаны обратные покупки или дали провести работы, например, фирме члена совета.