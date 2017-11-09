На смену спиннерам пришли попсокеты. Что это такое?

На нашей планете стремительно набирает обороты новый тренд — аксессуар дискообразной формы для мобильных телефонов, пишет Tele2. Его продажи уже исчисляются миллионами. Итак, знакомьтесь: попсокет.

С этим незатейливым аксессуаром на задней крышке телефона уже отметились в социальных сетях такие звезды, как Джарет Лето, Кендалл Дженнер, Серена Вильямс, Майкл Фелпс и Гиги Хадид.

По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, наш мир периодически накрывают волны простых изобретений, которые вызывают массовую зависимость. Еще совсем недавно каждый уважающий себя тинэйджер повсюду носил с собой палку для селфи, потом начал активно снимать стресс спиннером, и вот теперь новое поветрие — попсокеты.

”Попсокет — это небольшой диск, который приклеивается к задней панели телефона. С ним комфортнее держать телефон в руках, он служит подставкой при просмотре фильмов, а еще на него можно наматывать наушники. В первую очередь удобство попсокета оценят те, кто часто использует телефонную клавиатуру для набора текста”, — уверен Сеэма. По его мнению, практичность такого приспособления не вызывает сомнения.

”Кстати, попсокеты были придуманы пару лет, но популярность обрели лишь сейчас, когда их увидели в руках знаменитостей. Встречаются они и в Эстонии. В среднем такой акссесуар стоит 10 — 15 евро, у нас его можно купить по цене, начиная с 5 евро”, — сообщил директор по продажам и маркетингу.