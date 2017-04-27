На сферы деятельности Министерства образования и науки будет выделено более 3,8 миллиарда евро

Согласно одобренной Правительством Республики Государственной бюджетной стратегии, в течение следующих четырех лет будет выделено более 450 миллионов евро на нужды образования и науки, а также языковой и молодежной сфер, сообщает Министерство образования и науки.

В общей сложности в течение следующих четырёх лет государство выделит на сферы деятельности Министерства образования и науки 3,87 миллиарда евро.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что за очень большим ростом финансирования сфер деятельности министерства стоят определённые меры, запланированные для решения конкретных проблем. ”Рост заработных плат учителей остается в фокусе внимания, но теперь мы занимаемся также и тем, чтобы заработные платы педагогов детских садов также достигли этого уровня. На сегодняшний день заработные платы педагогов детских садов несомненно сильно отличаются от заработных плат учителей школ, и эту разницу мы стремимся уменьшить. В течение следующих трёх лет более чем в половине местных самоуправлений заработные платы педагогов детских садов вырастут приблизительно наполовину”, — пояснила министр.

”Мы приняли решение поддержать также улучшение доступности и повышение качества услуг опорных специалистов, и в течение следующих четырёх лет направим на эти нужды 24 миллиона евро. Потребности в поддержке у учеников очень разные и меняются во времени, и субсидии государства позволят иметь большую уверенность в том, что каждый ребёнок получит персональную помощь именно тогда, когда в ней нуждается”, — добавила министр Репс.

В рамках Государственной бюджетной стратегии было принято решение запланировать на следующие 4 года дополнительно более 246 миллионов евро для повышения средней заработной платы учителей. В общей сложности на следующие четыре года государство выделит на заработные платы учителей средства в объёме более 1,35 миллиарда евро. К ним добавятся также суммы из бюджетов местных самоуправлений и частных школ.

В программу мотивации повышения заработной платы новых педагогов детских садов государство направит в общей сложности 61 миллион евро, из которых 2,5 миллиона евро будет выделено уже осенью этого года. Эти средства направляются на то, чтобы заработные платы педагогов детских садов достигли уровня заработных плат учителей школ. В течение следующих трёх лет более чем в половине местных самоуправлений заработные платы педагогов детских садов вырастут приблизительно на 50 процентов. Местные самоуправления, в которых педагоги детских садов уже получают более высокую зарплату, смогут регулировать уровень оплаты труда в соответствии с темпом роста зарплат учителей и использовать средства для улучшения доступности услуг опорных специалистов и повышения их зарплат.

Государство выделит местным самоуправлениям субсидии для оказания поддержки школам в оплате труда опорных специалистов и повышения качества их услуг. На эти цели в течение следующих четырёх лет запланировано 24 миллиона евро. Эти средства позволят местным самоуправлениям принять на работу около 150 опорных специалистов.

В сфере управления Министерства образования и науки дополнительно запланировано 5,5 миллиона евро на нужды научной и развивающей деятельности, к которым добавятся также расходы на научную деятельность в других сферах управления (например, в Министерстве экономики и коммуникаций в программу развития продукта и технологии будут выделены дополнительные средства в объёме 1 миллион евро и т.п.). В общей сложности в течение следующих четырёх лет на нужды научной и развивающей деятельности будет выделено 699,1 миллиона евро, в том числе в сфере управления Министерства образования и науки — 527,2 миллиона евро.

В программе высшего образования объём выделяемых для вузов субсидий в 2018-2021 гг. составит в общей сложности 630,6 миллиона евро (включая пособие докторанта). Cубсидии выделяются с целью обеспечения качественного и эффективного высшего образования с учётом потребностей общества.

Со следующего года существенно вырастет пособие докторанта, и в этих целях правительство запланировало выделять 5 миллионов евро в год, т.е. 20 миллионов евро на следующие четыре года. В общей сложности для выплаты пособия докторанта и сопутствующего ему социального налога на следующие четыре года запланировано 57 миллионов евро. Увеличение суммы пособия позволит докторантам сосредоточиться на обучении, а также увеличение числа учащихся, заканчивающих докторантуру.

В целях увеличения пособия на школьное питание и для того, чтобы предложить школьникам более полезные для здоровья и качественные школьные обеды, субсидии местным самоуправлениям увеличатся до 1 евро в день, т.е. до 175 евро в год на одного ученика. Для этого на следующие четыре года запланированы дополнительные средства в объёме 24 миллионов евро. В общей сложности для государственных субсидий на школьные обеды частным школам, местным самоуправлениям и профессиональным учебным заведениям, а также на школьные обеды в государственных школах на следующие четыре года запланировано выделить 112,4 миллиона евро.

Дополнительное пособие сельским гимназиям, расположенным далеко от административных центров, составит 500 тысяч евро в год, т.е. в общей сложности 2 миллиона евро в период 2018-2021 гг.

На реализацию пилотной программы по изучению эстонского языка государство выделит в общей сложности 4 миллиона евро за четыре года.

Продолжается строительство государственных гимназий, для которых на следующие четыре года в бюджете запланировано дополнительно выделить по меньшей мере 4,8 миллиона евро, т.е. 1,2 миллиона евро в год. На очереди строительство государственных гимназий в Рапла, Виймси, Пайде и Кохтла-Ярве.

С этого года государство будет дополнительно поддерживать местные самоуправления в организации образования по интересам и деятельности по интересам, чтобы эти занятия и мероприятия стали более доступны подросткам и молодёжи в возрасте 7-19 лет, а выбор занятий стал более разнообразным. Для внедрения схемы субсидий государство выделяет на следующие четыре года более 60 миллионов евро.

В рамках программы ”Digipööre” на формирование цифровых компетенций учителей и учеников на следующие четыре года запланировано в общей сложности 35,6 миллиона евро. Субсидии выделяются на обучение учителей, разработку и развитие учебного программного обеспечения, а также на приобретение электронных устройств.

В сфере профессионального обучения на следующие четыре года запланировано 115,7 миллиона евро (к которым добавятся ещё заработные платы преподавателей и т.п.), при помощи которых будут обеспечены возможности обучения для всех желающих и оказание опорных услуг учащимся, а также будет внедрена новая модель финансирования профессионального обучения.

В целях финансирования курсов повышения квалификации и переобучения взрослых в программе образования взрослых на следующие четыре года в общей сложности запланированы средства на сумму 31 миллион евро. Таким образом взрослых мотивируют учиться, а также создают возможности для качественного и гибкого обучения с учётом потребностей развития рынка труда. Более 42000 взрослых смогут повысить свою квалификацию на курсах приблизительно по 30 специальностям, или усовершенствовать важнейшие навыки на курсах свободного образования. Курсы проводятся с целью предложить возможности для обучения тем людям, у кого не было возможности совершенствовать свои знания и навыки или учиться чему-то новому во взрослом возрасте. Курсы по специальности завершаются оценкой достижения результатов обучения. Также взрослым, не имеющим среднего образования, будет оказана поддержка в окончании уровневого обучения.

В рамках программы рынка труда на то, чтобы сблизить обучение и потребности рынка труда, выделено в общей сложности 35,7 миллиона евро. Будет продолжена деятельность по внедрению системы прогнозирования OSKA, развитию предпринимательства и обучения в сфере предпринимательства, популяризации профессионального образования, а также расширения возможностей учащихся для прохождения практики и обучения на рабочем месте. Начиная с этого года, в профессиональном и высшем образовании пилотируется проект обучения на рабочем месте в качестве подмастерья.

На нужды языковой программы на следующие четыре года запланировано 8,4 миллиона евро для обеспечения сохранности и качества эстонского языка — выделяются средства на обучение эстонскому языку, а также исследования, развитие и защиту языка. Дополнительно запланировано 3,6 миллиона евро на создание возможностей обучения эстонскому языку в неэстонских общинах и зарубежных вузах, а также около 1 миллиона евро на усовершенствование возможностей изучения эстонского языка как второго языка.