На Сааремаа и Муху снесут советские магазины и построят новые торговые центры

Товарищество потребителей Сааремаа построит новые торговые центры: на острове Муху для жителей Лийва, а также на Саарема в Салме и Орриссааре. Затем будут снесены старые здания для строительства парковки, пишет Saarte hääl.
”Для того, чтобы сделать покупательскую среду более современной, с точки зрения коммерции разумнее сначала построить новое, а потом снести старое”, — сказал Saarte Hääl председатель правления Coop Саарема Калле Коов.
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