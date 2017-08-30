30.08.2017, 08:05

На Сааремаа и Муху снесут советские магазины и построят новые торговые центры

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rus.delfi.ee
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Nutikassa
Foto: Nutikassa

Товарищество потребителей Сааремаа построит новые торговые центры: на острове Муху для жителей Лийва, а также на Саарема в Салме и Орриссааре. Затем будут снесены старые здания для строительства парковки, пишет Saarte hääl.

”Для того, чтобы сделать покупательскую среду более современной, с точки зрения коммерции разумнее сначала построить новое, а потом снести старое”, — сказал Saarte Hääl председатель правления Coop Саарема Калле Коов.

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