На рынок Эстонии пришла латвийская курица, выращенная без антибиотиков

Единственный в странах Балтии производитель курятины, выращивающий куриц на 100% без использования антибиотиков, получил от Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии разрешение на использование знака качества ”Выращено без антибиотиков” и пришел со своей продукцией на рынок Эстонии.
Латвийский производитель куриного мяса Kekava гарантирует, что в случае изделий, отмеченных данным знаком качества, курица ни разу в течение своей жизни не соприкасалась с антибиотиками, и, соответственно, даже косвенно не способствовала усугублению глобальной проблемы резистентности к антибиотикам.
Kekava является первым и единственным производителем курятины в странах Балтии, который на основании разрешения Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии имеет право использовать на своих изделиях знак качества ”Выращено без антибиотиков”.
”Соответствующий знак качества сообщает потребителям о том, что курицы Kekava в течение всего периода роста были здоровыми, и, соответственно, их не приходилось лечить с помощью антибиотиков или других лекарств”, — объяснил член правления Kekava Андриус Пранцкевичус.
Это достигается прежде всего посредством профилактической работы, частью которой является обеспечение более просторных и удобных условий жизни, а также применение строгих правил по биологической безопасности и использование 100% проверенного качественного и сбалансированного корма, состоящего из свежих овощей и улучшающих пищеварение растительных экстрактов”.