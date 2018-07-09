На рынок Эстонии пришла латвийская курица, выращенная без антибиотиков

Произведенные без антибиотиков изделия помогают бороться с проблемой резистентности к антибиотикам, угрожающей здоровью людей и животных, а также качеству потребляемых пищевых продуктов. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в Европейском союзе резистентность к антибиотикам ежегодно становится причиной смерти по меньшей мере 25 000 человек, а по всему миру данный показатель составляет 700 000 человек. Увеличение резистентности в течение ближайших лет неизбежно приведет к резкому росту данных цифр, и, к сожалению, этому немало способствует высокий уровень потребления антибиотиков в сельскохозяйственном секторе.

”Европейский союз строго запрещает использование антибиотиков при выращивании животных и птицы, однако, при возникновении болезней их все-таки приходится лечить антибиотиками, и продавать такое мясо разрешено только после того, как остаточное содержание антибиотиков опустится ниже уровня, установленного нормами Евросоюза”, — отметил Пранцкевичус.

”Предприятие Kekava инвестировало более 5,5 миллиона евро в меры по предотвращению возникновения заболеваний и сведения необходимости в лечении к минимуму. Среди выращиваемых на предприятии куриц лечение антибиотиками требуется лишь единицам, и попадание мяса таких куриц в число продукции, обозначенной знаком качества ”Выращено без антибиотиков”, полностью исключено”.

Несмотря на стремление к ограничению использования антибиотиков в животноводстве, по данным Департамента лекарственных средств в 2007-2015 годах Эстония находилась на 17 месте в Европе по объему проданных антибиотиков (ESVAC 2015). Если в Норвегии показатель использования антибиотиков, являющийся самым низким в Европе, составляет 2,9 (мг на килограмм мяса животного/птицы, т.е. мг/PCU), то в Эстонии данный показатель составляет 65,2 мг/PCU. При этом, в случае использующего наибольшее количество антибиотиков Кипра данный показатель составляет целых 434,2 мг/PCU. Показатель по использованию антибиотиков Kekava в прошлом году составил 2,2 мг/PCU.

Kekava является крупнейшим и старейшим в Латвии производителем курятины, который при производстве следует строгим правилам гигиены, биологической безопасности и дезинфекции, действующим в отношении как персонала, транспорта, оборудования и корма, так и процессов внутреннего ухода. Куры передвигаются в открытом курятнике, пол которого покрыт сосновой подстилкой, выполняющей функцию дезинфицирующего средства, и птицы питаются приготовленным на месте разнообразным и здоровым кормом. Все работники перед входом в курятник должны предварительно принять душ, и они также обязаны носить специальную одежду и соблюдать строгие правила биологической безопасности. В настоящее время в Эстонии изделия Kekava со знаком качества ”Выращено без антибиотиков” можно найти в магазинах Maxima.