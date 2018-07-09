09.07.2018, 09:42

На рынок Эстонии пришла латвийская курица, выращенная без антибиотиков

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rus.delfi.ee
EST 4
Kamelia turismitalu ja koolituskeskus
Kamelia turismitalu ja koolituskeskusFoto: Anni Õnneleid

Единственный в странах Балтии производитель курятины, выращивающий куриц на 100% без использования антибиотиков, получил от Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии разрешение на использование знака качества ”Выращено без антибиотиков” и пришел со своей продукцией на рынок Эстонии.

Латвийский производитель куриного мяса Kekava гарантирует, что в случае изделий, отмеченных данным знаком качества, курица ни разу в течение своей жизни не соприкасалась с антибиотиками, и, соответственно, даже косвенно не способствовала усугублению глобальной проблемы резистентности к антибиотикам.

Kekava является первым и единственным производителем курятины в странах Балтии, который на основании разрешения Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии имеет право использовать на своих изделиях знак качества ”Выращено без антибиотиков”.
”Соответствующий знак качества сообщает потребителям о том, что курицы Kekava в течение всего периода роста были здоровыми, и, соответственно, их не приходилось лечить с помощью антибиотиков или других лекарств”, — объяснил член правления Kekava Андриус Пранцкевичус.

Это достигается прежде всего посредством профилактической работы, частью которой является обеспечение более просторных и удобных условий жизни, а также применение строгих правил по биологической безопасности и использование 100% проверенного качественного и сбалансированного корма, состоящего из свежих овощей и улучшающих пищеварение растительных экстрактов”.

Произведенные без антибиотиков изделия помогают бороться с проблемой резистентности к антибиотикам, угрожающей здоровью людей и животных, а также качеству потребляемых пищевых продуктов. По данным Всемирной организации здравоохранения, только в Европейском союзе резистентность к антибиотикам ежегодно становится причиной смерти по меньшей мере 25 000 человек, а по всему миру данный показатель составляет 700 000 человек. Увеличение резистентности в течение ближайших лет неизбежно приведет к резкому росту данных цифр, и, к сожалению, этому немало способствует высокий уровень потребления антибиотиков в сельскохозяйственном секторе.

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Европейский союз строго запрещает использование антибиотиков при выращивании животных и птицы, однако, при возникновении болезней их все-таки приходится лечить антибиотиками, и продавать такое мясо разрешено только после того, как остаточное содержание антибиотиков опустится ниже уровня, установленного нормами Евросоюза”, — отметил Пранцкевичус.

”Предприятие Kekava инвестировало более 5,5 миллиона евро в меры по предотвращению возникновения заболеваний и сведения необходимости в лечении к минимуму. Среди выращиваемых на предприятии куриц лечение антибиотиками требуется лишь единицам, и попадание мяса таких куриц в число продукции, обозначенной знаком качества ”Выращено без антибиотиков”, полностью исключено”.

Несмотря на стремление к ограничению использования антибиотиков в животноводстве, по данным Департамента лекарственных средств в 2007-2015 годах Эстония находилась на 17 месте в Европе по объему проданных антибиотиков (ESVAC 2015). Если в Норвегии показатель использования антибиотиков, являющийся самым низким в Европе, составляет 2,9 (мг на килограмм мяса животного/птицы, т.е. мг/PCU), то в Эстонии данный показатель составляет 65,2 мг/PCU. При этом, в случае использующего наибольшее количество антибиотиков Кипра данный показатель составляет целых 434,2 мг/PCU. Показатель по использованию антибиотиков Kekava в прошлом году составил 2,2 мг/PCU.

Kekava является крупнейшим и старейшим в Латвии производителем курятины, который при производстве следует строгим правилам гигиены, биологической безопасности и дезинфекции, действующим в отношении как персонала, транспорта, оборудования и корма, так и процессов внутреннего ухода. Куры передвигаются в открытом курятнике, пол которого покрыт сосновой подстилкой, выполняющей функцию дезинфицирующего средства, и птицы питаются приготовленным на месте разнообразным и здоровым кормом. Все работники перед входом в курятник должны предварительно принять душ, и они также обязаны носить специальную одежду и соблюдать строгие правила биологической безопасности. В настоящее время в Эстонии изделия Kekava со знаком качества ”Выращено без антибиотиков” можно найти в магазинах Maxima.

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