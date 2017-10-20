На рынке недвижимости наблюдается рекорд последних 10 лет

В третьем квартале было совершено 13 018 сделок купли-продажи недвижимости — самое высокое количество за последние 10 лет, пишут "Деловые Ведомости".

Количество сделок выросло на 6,3%, по сравнению с таким же периодом прошлого года и упало на 3,6%, по сравнению с предыдущим кварталом.

Общий объем совершенных сделок составил в третьем квартале составил 792,2 миллиона евро.

Наибольший вклад в такой рост внес рынок квартир — 7266 сделок купли-продажи. Это на 3,8% больше, чем за такой же период прошлого года, и на 5,6% больше, чем во втором квартале.