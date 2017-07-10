На рынке Балтийского вокзала выбрали лучшую клубнику

На рынке Балтийского вокзала в Таллинне прошел веселый Фестиваль клубники, в рамках которого была выбрана самая красивая и самая вкусная отечественная клубника. Титула ”Лучшая клубника” удостоился сорт ”Соната” коммерческого объединения Talupood Maakas.

Помимо конкурса на лучшую клубнику, в эту субботу на Рынке Балтийского вокзала актриса Карин Раск и пищевой блогер Каула Тоомел учили всех желающих готовить вкусные клубничные пирожные и мороженое. Геттер Яани делилась секретами приготовления клубничного варенья, и самые расторопные зрители смогли получить баночку свежеперетертой ягоды с автографом певицы.

Самым запоминающимся событием дня стал конкурс на определение самой вкусной и самой красивой отечественной клубники. Члены жюри под председательством Ану Саагим попробовали 16 разных сортов отечественной клубники и единогласно определили победителем сорт ”Соната” коммерческого объединения Talupood Maakas.

Завершился Фестиваль клубники совместным поеданием клубничного торта.