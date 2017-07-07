На рынке Балтийского вокзала будет определена лучшая отечественная клубника

В субботу, 8 июля, с 12:00 до 15:00 на рынке Балтийского вокзала в Таллинне пройдет веселый Фестиваль клубники, на котором Ану Саагим поможет выбрать самую красивую и самую вкусную отечественную клубнику.

Фестиваль обещает интересные занятия для всей семьи. В 12 часов на импровизированной кухне будут хозяйничать блогер Паула Тоомел и актриса Карин Раск, которые приготовят клубничные пирожные и мороженое. Позже здесь же всеми любимая певица Геттер Яани приготовит вкусное клубничное варенье.

Но самым приятным событием дня станет конкурс на определение лучшей отечественной клубники — самый красивый и самый вкусный отечественный сорт поможет выбрать Ану Саагим. Фестиваль клубники завершится поеданием большого клубничного торта, попробовать который сможет каждый гость фестиваля.

На новом Рынке Балтийского вокзала Фестиваль клубники будет проводиться впервые, свой урожай будут предлагать производители клубники со всей Эстонии.