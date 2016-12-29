По состоянию на конец уходящего года на руках у жителей страны остаются эстонские кроны на сумму 46 млн евро.

Об этом сообщает служба новостей "Радио 4", пишет rus.err.ee.

"Если разделить эту сумму на всех жителей Эстонии, то она уже не покажется столь огромной. Понятно, что люди приняли для себя осознанное решение сохранить кроны как предмет памяти", — рассказал руководитель отдела наличных денег Эстонского Банка Райт Роосвеэ.

При этом ежемесячно около двухсот человек приходят в музей Банк Эстонии, чтобы поменять эстонские кроны на евровалюту.

Банк Эстонии меняет эстонские кроны на евро по курсу 15,6466 без платы за обслуживание.