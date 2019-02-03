На ремонт кабинета Сийма Калласа ушло более 25 000 евро — жители Виймси недовольны

Площадь кабинета составляет 35 м2 (вместе с небольшим предбанником, в котором работает ассистент старейшины). К слову, личного ассистента у предыдущего старейшины не было. ”Не представляю, как ему удавалось обходиться без помощника”, — смеется Каллас.

Здание управы было построено в 1975-80 годах и постепенно ремонтировалось согласно потребностям, однако старый кабинет больше не отвечал требованиям. По словам работников, огромную проблему представляла вентиляция.

Журналист издания отмечает, что в кабинете нет ничего из ряда вон выходящего и лишнего, так на что же ушли деньги?

840 евро вместе с налогом с оборота ушло на проект. На работы по перестройке (демонтаж, перенос тепловых насосов, работы по электричеству, укрепление конструкции, строительство перегородок, гипрочного потолка, вентиляционные работы, выравнивание пола, установка ковровых покрытий и отделочные работы) ушло 10 159,20 евро. За мебель, ее транспортировку и установки пришлось выложить 12 284 евро. Ковер стоил 1293,25 евро, шкаф для верхней одежды в прихожей — 1190 евро. Итого — 25 766,45 евро.