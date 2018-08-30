30.08.2018, 19:00

На реализацию программы культурной столицы Эстония выделит порядка 10 млн евро


rus.delfi.ee
EST
На реализацию программы культурной столицы Эстония выделит порядка 10 млн евро
Foto: Jaanus Lensment

В четверг, 30 августа правительство решило, что на финансирование будущей культурной столицы в Эстонии будет выделено до 10 миллионов евро. Министерство культуры в сотрудничестве с Министерством финансов подаст ходатайство о поддержке культурной столицы будущей весной, когда начнется составление государственной бюджетной стратегии на 2021-2024 годы.

Цель Министерства культуры при внесении предложения о решении о финансирования заключалась, прежде всего, в обеспечении возможности формирования как можно более разнообразной программы будущей культурной столицы.

"До 10 миллионов евро — это достойная сумма, на которую можно успешно реализовать программу культурной столицы. Главное — подумать о таких начинаниях, которые выдержат испытание временем и заставят говорить о себе и местное население, и туристов", — заявил министр культуры Индрек Саар.

Для обеспечения содержательного богатства программы в качестве условия финансирования было указано, что государство будет поддерживать реализацию программы культурной столицы в объеме, равнозначном поддержке от местного самоуправления и других финансовых источников, максимально в размере 10 миллионов евро. В случае, если более половины расходов на программу будут предусмотрены как инвестиционные расходы, расходы на создание какого-либо нового объекта, государство поддержит реализацию программы в объеме, который может вдвое превышать вклад местных самоуправлений и других финансовых источник на расходы на деятельность. Например, если бюджет культурной столицы составляет 10 миллионов евро, из них 6 миллионов запланировано на инвестиции и 4 миллиона на расходы на деятельности, то государство внесет двукратную сумму расходов на деятельность, то есть 8 миллионов евро.

"В этом конкурсе победа не может быть единственной целью. Наш прежний опыт показывает, что сам процесс участия в отборе уже дает городу хорошую возможность осмыслить роль культуры в развитии всех других отраслей, будь то городское планирование, распределение инвестиций или привлечение общин. Пример Таллинна 2011 года подтверждает, что это все возможно, если только есть идеи и видение. Прежний интерес к конкурсу также подтверждает, что многие города четко видят в культуре возможности и ресурс, а не просто проблемную строку расходов", — добавил министр.

Срок подачи ходатайств на участие 1 октября. Города обязательно должны проинформировать Министерство культуры о своем желании участвовать за месяц до этого, то есть уже в ближайшие дни. К оценке поданных в срок ходатайств приступит международная экспертная комиссия 22-24 октября. Города, вышедшие в финальный тур, будут объявлены на пресс-конференции, которая будет проводиться с участием представителей Союза городов Эстонии, а также Европейской комиссии. Отсеянные города смогут дополнить свои ходатайства, а культурная столица 2024 будет выбрана осенью 2019 года.

ТОП

Всего в 2024 году звание культурной столицы Европы получит в общей сложности три европейских города, один из которых будет из Эстонии. Вторая культурная столица будет из Австрии, а также свою возможность получит и одно из государств Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), страна-кандидат в Евросоюз (Албания, Македония, Черногория, Сербия, Турция) или возможная страна-кандидат (Босния и Герцеговина и Косово).

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО DELFI: “На машине президента можно совершать преступления”. Нарвитяне рассказали, как приезд Кальюлайд повлияет на развитие города

30.08.2018
Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась 28 августа. В течение двух дней корреспонденты Delfi сопровождали президента в рамках ее официальных встреч в Нарве.
Подробнее

ФОТО: Педофил из Ласнамяэ Артур Айбетов вышел на свободу и взялся за старое?

30.08.2018
Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу и взялся за старое. Мужчина пишет в соцсетях несовершеннолетним девочкам. Жительница Таллинна Анна стала свидетельницей того, что Айбетов встречался с девочками 11-13 лет и покупал им шоколадки. Более того, в соцсети "ВКонтакте" Айбетов выкладывает фото несовершеннолетних.
Подробнее


Скончался Иосиф Кобзон, лицо советской эстрады

30.08.2018
В московской больнице в возрасте 80 лет умер певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, подтвердил Би-би-си представитель его жены. Пик славы Кобзона пришелся на 1970-80-е годы. Он был лицом советской эстрады и символом эпохи, уступая в популярности разве что Алле Пугачевой.
Подробнее

"Друзья сына обещали меня изнасиловать и убить". Родители малолетних хулиганов: государство обвиняет нас, а само бессильно помочь

30.08.2018
По словам родителей, все учреждения признаются в своем бессилии в усмирении членов молодежных банд. Лийна и Мартин годами сами гонялись по улицам за своими сбежавшими детьми. Молодежная банда пообещала убить Лийну, если она не оставит своего сына в покое, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Нарвитянка возмущена тем, что ремонт в гимназическом кабинете химии не смогли сделать за два месяца. ”Совесть где вообще?”

30.08.2018
Несколько слов о том, как делаются ремонты в школах ”Нарвы и о том, как отдел образования города Нарва и подрядчик, BaltiSigma, ”привели в порядок” кабинет химии Нарвской Пяхклимяэской гимназии к первому сентября”, — пишет в соцсети нарвитянка Анастасия, указывая на то, что в начале учебного года преподаватель химии и ее ученики окажутся в очень сложном положении.
Подробнее

Жительница Кейла жалуется, что в местной аптеке ее не стали обслуживать ни на русском языке, ни на английском

30.08.2018
Читательница Delfi из Кейла обратилась в редакцию с проблемой, с которой она столкнулась во время посещения аптеки Apotheka в Keila Selver. По ее словам, аптекарь отказалась обслуживать ее на русском языке, но и на английском делать этого не захотела. Представитель сети аптек объясняет инцидент недопониманием.
Подробнее



Звезду российского биатлона подозревают в употреблении допинга

30.08.2018
Четыре представителя российского биатлона подозреваются в употреблении допинга. В числе нарушителей антидопинговых правил, по данным СМИ, олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова.
Подробнее