На реализацию программы культурной столицы Эстония выделит порядка 10 млн евро

Цель Министерства культуры при внесении предложения о решении о финансирования заключалась, прежде всего, в обеспечении возможности формирования как можно более разнообразной программы будущей культурной столицы.

"До 10 миллионов евро — это достойная сумма, на которую можно успешно реализовать программу культурной столицы. Главное — подумать о таких начинаниях, которые выдержат испытание временем и заставят говорить о себе и местное население, и туристов", — заявил министр культуры Индрек Саар.

Для обеспечения содержательного богатства программы в качестве условия финансирования было указано, что государство будет поддерживать реализацию программы культурной столицы в объеме, равнозначном поддержке от местного самоуправления и других финансовых источников, максимально в размере 10 миллионов евро. В случае, если более половины расходов на программу будут предусмотрены как инвестиционные расходы, расходы на создание какого-либо нового объекта, государство поддержит реализацию программы в объеме, который может вдвое превышать вклад местных самоуправлений и других финансовых источник на расходы на деятельность. Например, если бюджет культурной столицы составляет 10 миллионов евро, из них 6 миллионов запланировано на инвестиции и 4 миллиона на расходы на деятельности, то государство внесет двукратную сумму расходов на деятельность, то есть 8 миллионов евро.