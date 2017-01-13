Министр культуры Индрек Саар утвердил решение выделить 2 163 266 евро из бюджета 2017 года пользу союзов различных видов спорта. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Министр культуры Индрек Саар пояснил, что возможность повышения объема поддержки деятельности возникла благодаря увеличению базового финансирования союзов различных видов спорта, договоренность о чем была достигнута весной 2016 года в ходе переговоров о стратегии государственного бюджета, которые проходили в кабинете министров. Кабинет правительства одобрил решение дополнительно выделить на базовое финансирование 1,5 миллиона евро, из которых 1 миллион через Министерство культуры будет направлен напрямую на поддержку деятельности союзов различных видов спорта. 500 000 евро будет выделено союзам различных видов спорта Эстонским Олимпийским Комитетом в виде проектов для продвижения большого спорта.

Саар заявил, что это системное повышение прежней дотации для поддержки деятельности союзов различных видов спорта, которое составляет немногим более 1,1 миллиона евро в год. "Увеличение дотации на поддержку деятельности позволит союзам различных видов спорта вывести организацию спортивной жизни на более профессиональный уровень, а также лучше планировать свою деятельность. Также это поддерживает цель стратегии развития "Базовые основы спортивной политики Эстонии до 2030 года" быть успешно представленными в большом спорте на международном уровне", — сказал Саар.

Министр добавил, что при выделении дотации на поддержку деятельности с союзами различных видов спорта была оговорена четкая и прозрачная система. "В 2016 году в сотрудничестве с союзами различных видов спорта мы значительно изменили прежнее постановление о спортивных дотациях и уточнили, например, принципы учета количества любителей и спортивных достижений", — пояснил министр.