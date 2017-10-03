На развитие комплекса Городского театра будет выделено 20 миллионов евро

Премьер-министр Юри Ратас вместе с министром культуры Индреком Сааром и исполняющим обязанности мэра Таллинна Таави Аасом посетил Таллиннский городской театр. В 2018-2020 году государство и город планируют поддержать развитие расположенного в Старом городе театрального комплекса приблизительно 20 миллионами евро, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

По словам Ратаса, Городской театр уже давно нуждается в современных помещениях для работы и выступлений, в том числе в новом большом зале, и теперь при сотрудничестве государства и города развитие театрального комплекса стало возможным.

”Достигнутое в правительстве соглашение дает возможность двигаться в направлении того, чтобы большой зал Городского театра удалось доделать уже в ближайшие годы. Таллинн также вносит большой вклад в приведение в порядок театрального комплекса”, — сказал премьер-министр.

Министр культуры Индрек Саар напомнил, что сага со строительством большого зала Городского театра продолжается десятилетия. ”Многие основатели тогдашнего Молодежного театра не дожили до этого дня. Я рад, что сделан большой шаг к тому, чтобы эта мечта исполнилась, и что государство и город работают в этом направлении плечом к плечу”, — заявил он.

Аас сказал, что успешное сотрудничество города и государства дает историческую возможность, наконец, претворить в жизнь долгое время ждавшие своего часа проекты. По его словам, строительство комплекса Городского театра — это долгожданное начинание, у которого сейчас больше возможностей быть реализованным, чем когда-либо прежде.

”Крайне важно обеспечить, чтобы новый дом Городского театра был спроектирован в соответствии с ожиданиями театрального коллектив а и предоставлял бы актерам хорошие условия для работы”, — добавил Аас.

В одобренном правительством и переданном Рийгикогу на прошлой неделе проекте государственного бюджета на проектирование театрального комплекса выделено 0,7 миллиона евро. Кроме того, правительство достигло принципиального соглашения в следующие два года поддержать строительство театрального комплекса еще девятью миллионами. Оставшуюся сумму выделит Таллинн, который, со своей стороны, поддержит развитие недвижимости в Старом городе, предоставит временны е площади, а также профинансирует строительство театральных мастерских.

Согласно поставленной цели, в 2018 году должно завершиться проектирование здания, а в 2019-2020 году проведены строительные работы. Окончательная стоимость комплекса выяснится после того, как проект будет готов.