На Раквереском мясокомбинате началась забастовка. Часть работников боятся присоединяться из-за страха быть уволенными

Секретарь Эстонского центрального союза профсоюзов Артем Архангельский сказал, что точное количестве работников скотобойни Раквереского комбината, которые примут участие в забастовке, пока неясно. По его словам, часть работников боится присоединиться к акции волеизъявления, поскольку во время последней несанкционированной забастовки было уволено три человека. Сегодняшняя забастовка — законная.

”Наши люди были на месте уже в 5:30, чтобы начать регистрацию участников. Потом стала подходить основная масса и мы регистрируем их. Сейчас назвать точное количество участников невозможно. Их может быть и 50, и 100”, — сказал он.

Архангельский подчеркнул, что данная акция — законная, и что присоединится к забастовке поддержки можно в любое время: ”Забастовка поддержки означает то, что человек, не работающий на бойне, может в течение трех дней принял участие в забастовке поддержки. Он может присоединиться и завтра или на третий день. Также он в любой момент может вернуться к работе”.