22.10.2017, 14:30

На Раквереском мясокомбинате для преговоров сформировали профсоюз

 (3)
ВИДЕО TV3
rus.delfi.ee
EST
HKSCAN, Rakvere lihakombinaat
Rakvere lihakombinaatFoto: Ain Liiva

Посетивший Раквереский мясокомбинат и встретившийся с сотрудниками бойни председатель Союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон подтвердил, что теперь все будет происходить по закону — на комбинате создан профсоюз.

В понедельник профсоюз проведет встречу с государственным примирителем, а во вторник — с руководством мясокомбината.

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере ранее сказала Ärileht, что о создании профсоюза должны решать сами работники, хотя она лично не видит в этом прямой необходимости, так как с представителями работников было достигнуто соглашение о переговорах, о чем сотрудники бойни были извещены.

Все началось с того, что 27 из 64 работников скотобойни Раквереского мясокомбината организовали забастовку из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда. Но им в итоге вызвали полицию и троих человек уволили.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии