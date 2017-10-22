На Раквереском мясокомбинате для преговоров сформировали профсоюз

Посетивший Раквереский мясокомбинат и встретившийся с сотрудниками бойни председатель Союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон подтвердил, что теперь все будет происходить по закону — на комбинате создан профсоюз.

В понедельник профсоюз проведет встречу с государственным примирителем, а во вторник — с руководством мясокомбината.

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере ранее сказала Ärileht, что о создании профсоюза должны решать сами работники, хотя она лично не видит в этом прямой необходимости, так как с представителями работников было достигнуто соглашение о переговорах, о чем сотрудники бойни были извещены.

Все началось с того, что 27 из 64 работников скотобойни Раквереского мясокомбината организовали забастовку из-за низкой зарплаты и тяжелых условий труда. Но им в итоге вызвали полицию и троих человек уволили.