На радость бизнесменам: в Эстонии впоявились смартфоны с клавиатурой Blackberry

Мобильный оператор Tele2 сообщает, что первым выпустил в продажу смартфоны Blackberry с классической клавиатурой — KeyOne и Priv.

По словам директора по коммерческим продуктам Tele2 Катрин Арон, на протяжении долгого времени смартфоны Blackberry буквально считались синонимом безопасности, сейчас ими пользуются мировые лидеры, и смартфоны по-прежнему обладают репутацией наиболее надежных телефонов на базе Android.

"Blackberry — это нишевый продукт, у которого и в Эстонии есть преданные поклонники; некоторые бизнес-клиенты запрашивали у нас именно Blackberry. Сделав заказ для них, мы решили выпустить в свободную продажу две модели”, — добавила Арон.

"Некоторые люди ценят функциональность обычной клавиатуры, так как печатать на ней удобнее и точнее. Что касается как "начинки", так и внешнего вида, речь идет о модели бизнес-класса, а не о телефоне для развлечений”, — говорит Арон.

В 2017 году топ-моделью Blackberry стал KeyOne, у которого 4,5-дюймовый экран, 12-и и 8-мегапиксельные камеры, считыватель отпечатков пальцев и четырехъядерный процессор Snapdragon 625.

Смартфон Priv работает на базе Android и имеет 5,4-дюймовый экран, он оснащен 18-и и 2-мегапиксельными камерами и ёмкой батареей, которая обеспечивает работу в режиме ожидания в течение 420 часов и позволяет разговаривать на протяжении суток.

В интернет-магазине Tele2 Blackberry KeyOne стоит 619 евро и Priv 439 евро.