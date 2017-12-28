На Пяэскюлаской станции обработки отходов — новые цены и время работы

Изменение с середины декабря времени работы Пяэскюлаской станции обработки отходов, которая теперь открыта по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 14 до 19, а по субботам и воскресеньям - с 10 до 15 часов, не единственные и не последние перемены, сообщает Раэпресс.

Изменился также прейскурант, появилась возможность оплаты услуги станции банковской карточкой. А с весны станция начнет работать по летнему расписанию — время ее работы удлинится на три часа.

По новому прейскуранту бесплатно можно сдавать на станцию необработанную древесину, сортированный бетон, кирпичи, пластины и керамические изделия, листовое стекло и пластики в пределах 1 кубометр каждого вида, пригодной для носки одежды, а также садовых отходов можно бесплатно сдать в пределах шести 100-литровых мешков. В небольших количествах принимаются бесплатно и образующиеся в домашнем хозяйстве опасные отходы. Смешанные бытовые отходы станция не принимает.

Для предприятий действует особый прейскурант.