28.12.2017, 09:50

На Пяэскюлаской станции обработки отходов — новые цены и время работы

 (1)
rus.delfi.ee
EST
На Пяэскюлаской станции обработки отходов — новые цены и время работы
Foto: Arno Mikkor

Изменение с середины декабря времени работы Пяэскюлаской станции обработки отходов, которая теперь открыта по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 14 до 19, а по субботам и воскресеньям - с 10 до 15 часов, не единственные и не последние перемены, сообщает Раэпресс.

Изменился также прейскурант, появилась возможность оплаты услуги станции банковской карточкой. А с весны станция начнет работать по летнему расписанию — время ее работы удлинится на три часа.

По новому прейскуранту бесплатно можно сдавать на станцию необработанную древесину, сортированный бетон, кирпичи, пластины и керамические изделия, листовое стекло и пластики в пределах 1 кубометр каждого вида, пригодной для носки одежды, а также садовых отходов можно бесплатно сдать в пределах шести 100-литровых мешков. В небольших количествах принимаются бесплатно и образующиеся в домашнем хозяйстве опасные отходы. Смешанные бытовые отходы станция не принимает.

Для предприятий действует особый прейскурант.

Читайте также:
81 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
48 884€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
116 900€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
54 000€
Viimsi vald, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
89 900€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
105 000€
Tartu vald, Земля
108 942€
Tartu, Коммерческий
133 000€
Ülenurme vald, Дом
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии