Более 50 тысяч человек в новогодние каникулы миновали российско-эстонскую границу и провели праздничные дни в Эстонии. Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец недели, пишет 47 News.

Как сообщили 47news в пресс-службе СЗТУ, наплыв туристов на границе начался в последний рабочий день уходящего года. На многостороннем автомобильном пункте пропуска Ивангород было оформлено на выезд из России 1238 легковых автомобилей, 5770 физических лиц, следовавших на машинах, и 2594 человека, пересекавших границу пешком.

Затем в авральном режиме пришлось работать 2 января, когда в пункт пропуска Ивангород прибыли 1409 транспортных средств и 6734 их пассажира. В этот же день чрезвычайно загруженным стало пешеходное направление, причем в обе стороны.

На вход в Россию было оформлено 2095 граждан, на выход — 2955.

Всего с 30 декабря по 9 января на выезд с территории РФ оформлено 7799 легковых автомобилей, 427 автобусов. В транспортных средствах границу пересекли 36586 физических лиц. Пунктом упрощенного пропуска воспользовались 19820 человек. Итого — более 56 тысяч туристов.

В Россию за тот же период въехало 6878 легковых транспортных средств, 410 автобусов. На машинах перемещались 31824 физических лица, пешком через пункт упрощенного пропуска границу перешли 17193 гражданина.

"Пункт пропуска отработал без происшествий в штатном режиме", — полагают в СЗТУ.