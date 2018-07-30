30.07.2018, 13:16

На производственной территории BLRT Grupp впервые спустили на воду баржу нового поколения


rus.delfi.ee
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На производственной территории BLRT Grupp впервые спустили на воду баржу нового поколения
Pressifoto

Дочерняя компания BLRT Grupp — Marketex Marine — после переезда на территорию концерна в Копли осуществила первый спуск на воду баржи для рыборазведения весом в 400 тонн, значится в пресс-релизе.

Пилотный проект, в рамках которого для многолетнего партнера — норвежской фирмы AKVA Group ASA — была построена радиоуправляемая баржа нового поколения для рыборазведения с уникальной системой подачи корма, был реализован в новом стапельном цехе.

Сварка и сборка плоскостных секций производились на установленной автоматической роботизированной линии фирмы PEMA, которая позволяет компании Marketex Marine существенно сократить сроки производства и повысить качество сварки. Покраска баржи осуществлялась в недавно построенной самой большой в странах Балтии покрасочной камере.

Спуск баржи на воду проходил в два этапа: сначала на специальной гидравлической транспортной системе Kamag баржа была доставлена на площадку, где в июле месяце установили единственный в странах Балтии кран грузоподъемностью 850 тонн, после чего при помощи крана баржа была спущена на воду. Весь процесс длился семь часов.

Общая сумма инвестиций BLRT Grupp в проект перевода производства из квартала Ноблесснер в Копли, строительство производственных цехов и приобретение нового оборудования составила более 14 млн евро.

За последние 10 лет компанией Marketex Marine для индустрии рыборазведения было построено более 300 барж, которые успешно работают по всему миру: от Японии до Чили и от Норвегии до Греции.

Для рынков малого судостроения и рыборазведения Marketex Marine предлагает решения ”под ключ” — от проектирования баржи до передачи готового изделия клиенту. Компания является лидером по строительству барж из стали.

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