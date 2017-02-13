На прилавках может появиться ”Ossinovsky Vodka”, но это не идея министра

Производитель алкоголя Koch OÜ вскоре начнет выпускать водку под названием ”Ossinovsky Vodka”. По словам производителей, это будет водка премиум-класса, и они поддерживают то, чтобы люди пили меньше, и вместо этого употребляли качественный алкоголь.

Оказывается, производители хотят зарегистрировать целых две водки, чье название является отсылкой к имени министра здоровья и труда Евгения Осиновского. На выходных кто-то подал заявку о регистрации в регистре товарных знаков ЕС бренд под названием ”Sotsinovskaya Vodka” (от слов соцдемы + Осиновский).

В тот же день поступил запрос на регистрацию бренда "Ossinovsky Vodka", который был подан фирмой Koch OÜ. По словам члена правления фирмы Ивара Гроссева, они подали запрос только о регистрации одного бренда и с первым начинанием никак не связаны.

"Права на товарный знак защищены, и права использования имени какого-либо лица не нарушены. Есть только фонетическое сходство с проживающим в Эстонии общественным деятелем”, — отметил Гроссев.

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Он добавил, что являясь ответственным производителем, Koch OÜ полностью поддерживает идею уменьшить употребление алкоголя наполовину. Они планируют это указать и на этикетке нового алкогольного напитка: ”Это вклад с нашей стороны как производителя в уменьшение чрезмерного употребления алкоголя. Раньше ни один производитель не размещал подобную позицию на этикетке товара”.

Производство водки Ossinovsky предприятие планирует начать в ближайшие недели. Гроссев отмечает, что данным названием они не хотят никого и ничего оскорбить или осмеять.

"Конечно же, мы разделяем стремление правительства поддерживать здоровье населения и поддерживаем употребление меньшего количества алкоголя, зато качественного”, — говорит Гроссев. Поэтому новая водка не будет дешевым напитком, а товаром премиум-класса.

Foto: Kovatõmmis taotlusest

Гроссев добавляет, что в Эстонском алкогольном регистре на данный момент зарегистрировано много брендов водки с именами русских политиков. Так как водка — алкогольный напиток с русскими корнями, то они просто хотят отразить это в названии, объясняет он.

Это действительно так. В алкогольном регистре сейчас зарегистрированы данные товарные знаки, а скоро к ним присоединится и водка Ossinovsky.