На праздник песни продано свыше 20 000 билетов, билеты на праздник танца уже распроданы

На XII Молодежный праздник песни продано свыше 20 000 билетов. На три представления праздника танца все билеты раскуплены.

”Больше всего пользуются популярностью билеты в сектора с сидячими местами на первых и последних рядах. На утро среды в секторе с сидячими местами осталось еще немного менее чем 2000 билетов”, — сказал руководитель по информации Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA Стен Вейдебаум. В общую зрительскую зону Певческого поля билетов хватит всем.

Билеты на праздник танца можно будет также купить у ворот, но разумнее все же купить билет заранее, чтобы не стоять в очереди. Так как в связи с большим скоплением людей могут быть проблемы с доступом в интернет, следует распечатать или сохранить свои билеты на смарт-устройство.

Интерес ко всем трем представлениям танцевального праздника очень большой, и все билеты были уже проданы к началу праздничной недели. Билеты на праздник песни можно приобрести на сайте Piletilevi и во всех пунктах продажи по всей Эстонии.

Команда организаторов XII Молодежного праздника песни и танца напоминает перед праздником, что на благо зрителей как во время праздника танца, так и во время праздника песни, нельзя будет пройти на территорию с зонтами. Дома нужно оставить и другие предметы, которые могут мешать или представлять опасность для других участников, например, стеклянная тара или домашние животные.

XII Молодежный праздник песни и танца ”Mina jään” пройдет в Таллинне на певческом поле и стадионе ”Калев” с 30 июня по 2 июля.