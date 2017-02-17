На подарки к 100-летнему юбилею Эстонской Республики выделят 200 000 евро

Целевой капитал гражданского общества (KÜSK) и организационная команда ЭР100 открывают новый тур ходатайств, на который предлагается к 25 апрелю представить такие уникальные и инновационные идеи, подготавливаемые совместно в виде региональных инициатив, которые подходят в качестве подарка к 100-летию создания Эстонской Республики. Финансовая поддержка одной инициативы достигает 15 000 евро.

Ожидается, что в туре ходатайств будут участвовать такие дела, мероприятия и события, которые реализовались бы регионально в ходе сотрудничества нескольких местных партнеров, улучшали бы жизнь в Эстонии и делали бы ее радостнее, а также создавали бы более обеспеченное будущее для детей. Кроме того, идея должна согласоваться с основными ценностями и целями ЭР100, о которых можно прочесть здесь.

Руководитель программы KÜSK по финансовой поддержке свободных объединений Мари-Лийз Доленко приглашает людей выдвигать свои идеи: ”Для многих региональных сообществ это — хорошая возможность свести вместе предпринимателей, активистов свободных объединений, а также деятелей местных самоуправлений или их учреждений, чтобы вместе придумать и сделать что-то особенное для Эстонской Республики”. Она уточнила, что создаваемый подарок должен иметь не мимолетную ценность — он может учреждать важную традицию в регионе, чтобы радовать даже последующие поколения. ”Мы верим в энергию совместного мышления, совместной деятельности, и с удовольствием поможем таким инициативам и финансово”, — добавила Доленко.

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Руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ выразила надежду, что тур ходатайств даст толчок мероприятиям во всех уездах Эстонии, посвященным юбилею. Для этого в различных уездах также планируется провести совместные инфодни KÜSK и ЭР100 (прочесть о них и принять в них участие можно здесь). ”Конечно, можно мыслить еще шире — предыдущие туры ходатайств дают нам великолепные примеры того, как влияние хорошей инициативы перерастает границы уезда. Например, пилотный проект инициативы ”Дети, бегом во двор — двигаться и учиться!” будет проходить в 15 школах по всей Эстонии, чтобы с помощью учащихся, преподавателей, самоуправления и местного сообщества улучшить возможности детей для физической подвижности и учебы в школьных дворах”, — добавила Соэ.

В ходе нового тура ходатайств инициативы получат финансовую поддержку на общую сумму 200 000 евро. Более подробную информацию можно прочесть здесь.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня образования Эстонской Республики. Приближается самая круглая и грандиозная знаменательная дата за всю предшествующую историю эстонского народа и государства. Юбилей будет отмечаться с апреля 2017 года по февраль 2020 года. Более подробную информацию о приготовлениях к юбилею можно найти на сайте ev100.ee.

Целевой капитал гражданского общества — это организация, находящаяся в ведении Министерства внутренних дел, целями которой являются поддержка развития свободных объединений и укрепление гражданского общества. За годы ее работы в рамках различных конкурсов и туров ходатайств был внесен вклад в развитие жизнеспособности сотен свободных объединений и оказана финансовая поддержка тысячам мероприятий по всей Эстонии, осуществляемых в виде гражданской инициативы, в том числе подарки к ЭР100.