На первый этап реконструкции стадиона "Калев" будет выделено более 14 млн евро

Стадион "Калев" станет плодом сотрудничества столицы и государства Таллинская городская управа одобрила проект соглашения о сотрудничестве между городом, Министерством культуры и спортивным обществом "Калев" о регулировании первого этапа реконструкции центрального стадиона "Калев".

Чтобы привести стадион в полное соответствие с международными нормами, будет выделено финансирование со стороны государства и Таллинна сообщает Раэпресс.

Суммарная стоимость первого этапа — 14 076 000 евро. Половину этой стоимости покрывает государство, вторую половину — город. Первый этап реконструкции включает поле стадиона, трибуны, тренировочную площадку, клубные и тренировочные помещения и вспомогательные помещения.

Также будут разработана детальная планировка, проведен архитектурный конкурс, спроектированы и созданы подходы и подъезды, автостоянки и озеленение, для чего будут приобретены необходимые участки недвижимости или квартирные собственности. Первый этап должен завершиться к июлю 2019 года с тем, чтобы на стадионе можно было провести Праздник танца 2019 года.