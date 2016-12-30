Предприятие возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia, входящее в концерн Eesti Energia, располагает 16 ветряками на ветропарке «Аулепа», на одном из них в промежуток между праздниками были завершены работы по обновлению трансмиссии.

”По поводу масштабных подъемных работ можно сказать, что все зависит от погоды и ветра. Для того чтобы поднять на высоту 100 метров ротор генератора, или лопасти, нужно найти безветренный период, для проведения работ нужны два больших крана. Период без ветра был найден в ночь на 29 декабря. Больший кран с более длинной стрелой, который доставляется на объект грузовиками, и сборка которого занимает 4-5 рабочих дней, нужен для подъема ротора, весящего 70 тонн, диаметр которого составляет 100 метров. Второй кран, с менее длинной стрелой, нужен для помощи при подъеме ротора”, — сказал руководитель Enefit Taastuvenergia Иннар Каазик.



Обычно подъем ротора занимает 5-6 часов, при подъемных работах на объекте одновременно обычно присутствует до 15 человек.

”Демонтаж и установка ротора ветрогенератора на место были связаны с работами по обновлению трансмиссии, в ходе этих работ саму трансмиссию удалось поднять до Рождества, несмотря на то, что декабрь оказался более ветреным, чем обычно. После того, как ветер усилился, ротор поднять не удалось, и нужно было дожидаться нового подходящего момента, который на этот раз пришелся на ночное время”, — описывает Каазик.

Предприятие возобновляемой энергии Enefit Taastuvenergia, входящее в концерн Eesti Energia, является одним из крупнейших производителей возобновляемой энергии стран Балтии. Enefit Taastuvenergia производит энергию из ветра, воды, смешанных бытовых отходов и биомассы. У предприятия имеется четыре ветропарка: в Аулепа, на Нарвском золоотвале, в Палдиски и Виртсу. Всего ветряков 44, их общая мощность составляет 111 мегаватт. Мощность ветропарка ”Аулепа” составляет 48 мегаватт, он был создан в 2009 году. Ветропарк ”Аулепа” производит в год около 80 гигаватт-часов электроэнергии, этого достаточно для покрытия годового объема потребления 32 000 домохозяйств со средним уровнем потребления.