На Okidoki продают крокодила, который любит играть с детьми и кушать курочку с костями

На сайте Okidoki продают крокодила и львят. Утверждается, что животные находятся в Таллинне.

За крокодилового каймана просят 3 800 евро. Животное — полтора метра длиной. Он любит играть с детьми, кушает по одной курочке в день, можно вместе с костями. В объявлении значится, что крокодил проживает в частном доме в собственной комнате, и если кормить его раз в день — он не вырастет большим. О документации в объявлении речи не идет.

Также наличествуют и львята по 8 000 евро за штуку. По заверению продавца, мальчикам и девочкам — по полтора месяца, они ручные, на них есть документы. Также продающий пишет, что незаконно продавать лишь диких животных, пойманных в Африке и привезенных в Европу. Если же оно выращено в Европе, и имеются документы, то, по утверждениям продавца, все законно. Также разместивший объявление пишет, что условия содержания львят, например, размер клетки, ни одним законом не регулируются, и потому ”все, что не запрещено — разрешено”.