На незаконную покраску Горхолла было выделено 15 000 евро из бюджета Таллинна

Хотя инициатор суперграфики на фасаде Горхолла Мярт Сультс утверждал, что необходимую для этого сумму собрали сами участники проекта, оказалось, что ее оплатил Таллинн.
По словам советника Таави Ааса Прийта Симсона, Таллиннский городской совет выделил на проект 15 000 евро. Таким образом город поддержал участвовавших в проекте учеников Таллиннской художественной гимназии.
Сколько точно ушло денег на покраску фасада здания, центрист Мярт Сультс не отвечает. "Самые крупные затраты — свободное время и инициатива людей", — уходит он от ответа.
Tallinn, Квартира, 549 000 EUR
Tallinn, Квартира, 93 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (10)