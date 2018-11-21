На некоторых заправках Таллинна литр бензина стоит менее 1,25 евро

В то время как на большинстве автозаправочных станций литр 95-го бензина стоит 1,3-1,34 евро, на АЗС сетей Circle K и Olerex в начале Лаагна теэ можно заправиться за 1,24 и 1,25 евро, сообщает rus.err.ee.

Дизельное топливо на этих расположенных по соседству АЗС стоит 1,26 и 1,25 евро за литр соответственно.

Цена на нефть марки Brent в последние дни упала ниже 65 долларов за баррель, и это самая низкая цена за прошедшие полтора года.