На неделе предпринимательства можно получить совет об умном экспорте

На неделе предпринимательства, которая пройдет на следующей неделе, можно получить от KredEx Krediidikindlustus рекомендации об умном экспорте и о том, как избежать рисков, связанных с экспортом.

К открытому весной этого года порталу ekspordikindlustus.ee, предназначенного для начинающих и малых предприятий-экспортеров, был проявлен большой интерес среди предпринимателей, которые могут с его помощью найти необходимую информацию, решения для заземления рисков по оплате счетов и рассчитать связанные с этим затраты, сообщает пресс-служба Kredex. Только за последний месяц его посетили более 6500 раз, чтобы познакомиться с вариантами страхования своих экспортных сделок, а также было сделано более 2000 запросов для расчета стоимости страхования. В рамках недели предпринимательства у заинтересованных лиц будет возможность поучаствовать в бесплатном семинаре, где можно будет получить советы об умном и безопасном ведении бизнеса за границей.

В ходе семинара KredEx Krediidikindlustus раскроет тему экспорта и приведет полезные примеры для начинающих и малых предприятий-экспортеров. ”На семинаре мы обсудим основные вопросы, с которыми к нам обращаются начинающие экспортеры — например, как выявить ненадежного покупателя и что делать с длинными сроками по оплате счетов. Также затронем то, как подготовиться к товарообмену за рубежом и как гарантировать поступление денег продавцу за отпущенный товар”, — пояснила менеджер по обслуживанию клиентов KredEx Krediidikindlustus Кайри Вааде-Кууземетс.

По оценке Вааде-Кууземетс, интерес к экспорту товаров и услуг у малых предприятий заметно вырос именно в этом году, после создания калькулятора страхования экспортных рисков. ”Калькулятор дает предприятию возможность бесплатно рассчитать во сколько обойдется страхование экспортной сделки на выбранную сумму в конкретной стране”, — пояснила Вааде-Кууземетс и добавила, что нужда предприятий в страховании небольших сделок подтверждается и исследованием бизнес-сферы, проведенным по заказу государства.

Советы начинающим и малым экспортерам можно услышать на бесплатном семинаре, который состоится 3 октября с 15.00 до 16.30 в зале Duetto конференц-центра Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn). На мероприятие можно зарегистрироваться до 2 октября по адресу: http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm/

