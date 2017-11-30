30.11.2017, 07:18

На Нарвском шоссе возведут фешенебельный многоквартирный дом

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rus.delfi.ee
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На Нарвском шоссе возведут фешенебельный многоквартирный дом
Scandium Kinnisvara

Напротив Таллиннского университета по адресу Нарвское шоссе, 40 Scandium Kinnisvara проведет реставрацию исторической резиденции Стенбоков.

В шестиэтажном доме расположатся компактные одно- и двухкомнатные квартиры, а также двухэтажные лофты. В построенном в 1911 году доме будет достойным образом восстановлено впечатляющее фойе, в квартирах будут сохранены высокие окна, а кирпичные стены — вычищены. Дом получит название ”Авангард”, сообщает пресс-служба Scandium Kinnisvara.

”Авангард” будет состоять из двух частей — из исторического строения со стороны Нарвского шоссе и нового здания, которое расположится со двора. Особенностью дома станут небольшие квартирки площадью 12-44 квадратных метров, предназначенные для студентов из здания напротив и молодых специалистов, а также останавливающихся в городе туристов.

Майдо Люйсте, партнер и исполнительный директор Scandium Kinnisvara: ”Мы горды тем, что получим возможность восстановить истинную архитектурную жемчужину Нарва мнт. В начале XX века владелица Мария фон Стенбок определила предназначение дома именно в качестве доходного, занимая сама самую большую квартиру в доме. Это совпадает с нашей целью — создать эксклюзивное пристанище — как на короткий, так и на длительный срок — для тех, кто хочет прикоснуться к частичке роскоши царских времен в современном ключе”.

Scandium Kinnisvara

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При планировании дома акцент делался на интересах инвесторов в арендную недвижимость. В ”Авангарде” предусмотрены счетчики, показания которых считываются дистанционно, экономичные краны-смесители, светодиодные светильники, помещение для стиральной машины и тренажерный зал. На рынке аренды проект будет выделяться продуманными архитекторами по интерьерам планировками, смелыми дизайнерскими решениями и террасами на крыше с видом на столицу.

Яак Роосааре, партнер и менеджер по работе с инвесторами Scandium Kinnisvara: ”Благодаря очень выгодному месторасположению, небольшим жилым единицам и особой концепции ”Авангард” — лакомый кусочек для инвестора в недвижимость. Спрос на небольшие и качественные арендные площади в столице высок, удачное расположение придает инвестиции и необходимой ликвидности. Кроме того, в ”Авангарде” важную роль играет минимизация переменных расходов, что особенно важно в портфелях инвесторов типа AirBnb. Снижая расходы на воду, энергию и управление, мы сможем обеспечить более высокую доходность по сравнению с другими застройщиками”.

Автор архитектурного решения ”Авангарда” — архитектурное бюро APEX.

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