На направлявшемся в Палдиски судне Tallink внезапно отключилось электричество(33)
Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.
Грузовое судно Regal Star компании Tallink осталось без электричества в Швеции поблизости от порта Капельшер и поэтому встало на якорь посреди моря.
Руководитель по коммуникации Tallink Катри Линк сказала, что подача тока на судне прервалась в 11 часов утра. "Судно потеряло управление поблизости от навигационного знака Реммаргрунд, из-за ветра судно снесло на навигационный знак прежде, чем судно удалось остановить при помощи якорей. Судно направлялось из порта Капельшер в порт Палдиски", — добавила Линк.
В результате столкновения с навигационным знаком судно серьезных повреждений не получило и в настоящий момент стоит на якоре поблизости от побережья Швеции в том же месте. Судну оказывают помощь буксир Montfred и спасательное судно морской спасательной службы Швеции Stenhammar.
Сегодня утром через четверть часа после 10 поступил вызов в шведский центр тревоги JRCC. У судна Regal Star были проблемы в машинном отделении, и оно двигалось к маяку Реммаргрунд, который находится на севере от Капельшера, пишет шведская газета Skärgården.
В 11:45 на место происшествия прибыли буксирное судно Montfred и спасательное судно Stenhammar. "Мы ждем и выясняем, нуждается ли кто-нибудь в эвакуации, но на борту сейчас пострадавших нет. Буксирное судно прикрепилось и сейчас держит судно на месте, чтобы его не снесло на берег", — прокомментировал представитель команды спасателей-добровольцев SRSS.
На судне 11 пассажиров и 27 членов экипажа. По планам на настоящий момент, судно сегодня отбуксируют обратно в порт Капельшер для проверки возможных повреждений. Отправления Regal Star пока отменены до этой пятницы.
В данный момент на месте происшествия ветер 20 м/с и волны от двух до трех метров высотой.
Regal Star обслуживает линию Палдиски-Капельшер и является судном типа ro-ro, главная функция которого транспортировать автомобили, но оно может взять на борт и пассажиров.
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