На месте бывшего кинотеатра "Раху" откроется торговый центр

Расположенное в Копли, рядом с автобусной остановкой "Малева" здание использовалось в последние годы лишь частично — большая часть помещений, в том числе кинозал, пустовала. Теперь принято решение снести амортизированное здание и построить на его месте небольшой торговый центр, в котором найдется место для магазина Maxima и аптеки. Согласно имеющейся информации, владелец недвижимости намерен продолжить сотрудничество и с казино.

Именно большого магазина и аптеки не хватало местным жителям, о чем они регулярно напоминали городским властям. Также было много просьб навести порядок вокруг бывшего кинотеатра, где стали собираться лица, беспокоящие своим поведением добропорядочных горожан.

Районная управа надеется, что в результате приведения в порядок территории вокруг нового торгового центра улучшится общая ситуация и нежелательные посиделки прекратятся. Наряду с зданием кинотеатра будет ликвидирован и находящийся рядом с автобусной остановкой киоск.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, речь идет о хорошей для жителей района новости.