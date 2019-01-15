На месте бывшего кинотеатра "Раху" откроется торговый центр

”Пару лет назад мы привели в порядок Коплиский кладбищенский парк и наняли парковых смотрителей, что повлияло на ситуацию в лучшую сторону. Но, к сожалению, жалоб на происходящее вокруг кинотеатра ”Раху” меньше не стало. Я очень надеюсь, что с открытием нового торгового центра эти проблемы исчезнут. Учитывая, что город планирует обновить в ближайшее время еще два парка в Копли, открытие здесь большого магазина и аптеки, а также благоустройство прилегающей территории окажет на развитие района позитивное влияние”, — сказал Кальюлайд.
Снос бывшего кинотеатра начнется уже в ближайшие недели. Проектировочные работы вышли на финишную прямую, сейчас городские учреждения согласовывают последние детали.
Здание планируется построить с плоской крышей, максимальной высотой 9,6 метра. Главный вход будет со стороны автобусной остановки.
В новом торговом центре будет экспонироваться и фрагмент настенного панно работы художницы Долорес Хоффманн, которое находилось в кинотеатре с 1963 года. Панно было демонтировано на днях силами студентов Эстонской художественной академии.