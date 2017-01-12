Крупнейший в Эстонии девелопер недвижимости Endover Kinnisvara создал проект нового жилого дома с 68 квартирами в стиле лофт, который построят на месте бывшего цеха завода Volta. 5-этажное здание по адресу Тёэстузе 47D будет носить название Volta Loftid, строительство завершат уже в начале следующего года. Реконструкцией дома с потолками до 4,7 м и промежуточными этажами займется фирма Metropoli Ehitus.

”Сейчас мы подадим заявление в Таллиннский департамент городского планирования, и сразу после получения разрешения начнем строительство”, — сказал исполнительный руководитель Endover Kinnisvara Оливер Макко. ”Проект Volta Loftid предусматривает полную реконструкцию производственного цеха завода Volta. Дополнительные полезные квадратные метры появятся благодаря созданию внутри здания с очень высокими потолками промежуточных этажей. Сумма инвестиций составляет примерно 7 млн евро”.

”Популярность Каламая по-прежнему растет, на это указывает и то обстоятельство, что в район переезжают два очень известных в Эстонии учебных заведения — гимназия Густава Адольфа и Эстонская Художественная Академия, которая будет располагаться в здании бывшей фабрики Ситси”, — рассказал Оливер Макко. ”С учетом успеха продаж предыдущего проекта Endover 47B Loftid можно сказать, что интерес, особенно к лофтам, у клиентов высокий. Покупка квартир в Volta Loftid — это надежная инвестиция, поскольку состояние экономики минимально влияет на цены в Каламая: здесь, скорее, как и в центре города, потенциал растет”.

Начало строительства дома площадью свыше 6000 кв.м запланировано на вторую половину этого года, а срок сдачи проекта назначен на начало 2018-го года. Продажа квартир начнется уже этой весной. Лофты, имеющие от 1 до 5 комнат, занимают площадь 30-150 кв.м. и расположены на 2-5 этаже. На первом этаже находятся коммерческие площади и фойе. Машину можно оставлять на двухэтажной парковке внутри дома. Цены на квартиры начинаются от 2200 евро за кв.м.

”Проект Volta Loftid характеризует сочетание индустриальной архитектуры с элегантным урбанистическим внутренним дизайном — эти дома создаются для людей, которые ищут особенные, просторные и качественные квартиры”, — сказал архитектор бюро APEX Янар Блехнер. ”Здание будет иметь кирпичный фасад, эффектно разделенный квадратными окнами от потолка до пола. В квартирах сделают промежуточные этажи, которые очень редко встречаются в Таллинне и в Эстонии. Парковка под домом, которая защищает от непогоды, и меблированное фойе делают дом еще более удобным и функциональным”.

Квартал Volta расположен в районе Каламая недалеко от моря. В бывшей промзоне расположены производственные и административные здания, построенные в период с конца 19-го века по 1970-е годы. Большая часть из них переделана в жилые и коммерческие здания. Согласно детальной планировке участка земли площадью свыше 11 гектаров, на месте бывшего завода Volta планируют построить или реконструировать в общей сложности десятки домов.