03.05.2018, 10:35

На лето Maxima наймет в свои магазины 350 молодых людей

 (10)
rus.delfi.ee
EST 7
Smuuli tänava Maxima XX
Smuuli tänava Maxima XXFoto: Sven Arbet

Этим летом крупнейший работодатель Эстонии Maxima Eesti предоставит возможность заработать 350 молодым людям в возрасте не менее 16 лет. Весь май розничная сеть ждет заявлений от молодежи.

Директор по торговле Maxima Eesti Марко Пыдер подчеркнул, что прием на работу учеников на период школьных каникул стал в сети Maxima доброй традицией.

”Предстоящим летом мы ждем не менее 350 учащихся со всей Эстонии в возрасте от 16 до 24 лет. Учащийся может заработать, работая на основании подходящего ему согласованного графика в магазине рядом с домом или в туристическом районе — в магазинах в Пярну, Хаапсалу или Курессааре”, — призывает молодежь приходить работать в магазины Maxima директор по торговле.

Помимо достойной оплаты труда и опыта работы в торговле молодые люди получат необходимую рабочую одежду и питание на месте.

”Молодежь высоко ценит многогранный опыт, который можно получить в розничной сети. Очень ценится приобретение навыков командной работы, общение, возможность попрактиковаться в иностранных языках, которой в избытке хватает в магазинах, расположенных в популярных курортных местах Эстонии и в центрах больших городов. А также, разумеется, очень важен гибкий рабочий график”, — добавил Пыдер и отметил, что значительная часть работавшей на каникулах молодежи осталась членами команды Maxima и продолжила карьеру в розничной сети.

О своих предпочтениях в отношении места и времени работы заинтересованные в получении опыта работы молодые люди должны в мае сообщить в отдел персонала Maxima. Дополнительную информацию о приеме на работу можно получить по электронной почте cv@maxima.ee или по телефону +372 5556 6164.

Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 77 магазинов: из них 54 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Капитан полиции Ляэнеской префектуры задержан по подозрению в разглашении государственной тайны

03.05.2018
Сегодня утром чиновники бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали капитана полиции Ляэнеской префектуры по подозрению в разглашении государственной тайны и обнародовании даннах по слежке.
Подробнее

ФОТО: Все тайное становится явным. В Эстонии появилась новая политическая сила ”Eesti 200”

03.05.2018
За 10 месяцев до выборов в Рийгикогу пять человек — трое женщин и двое мужчин — выступили с манифестом новой политической силы под называнием ”Eesti 200”. Не исключают они и участия в выборах.
Подробнее


От желания переманить до острой критики. Как отреагировали политики на появление ”Eesti 200”

03.05.2018
Известие о создании новой политической силы под названием ”Eesti 200” вызвало как у общественности, так и у политиков бурную реакцию, а некоторые партии сразу же стали пытаться склонить ее на свою сторону.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Худрук Русского театра рассказал Delfi о причинах расставания с Еленой Скульской

03.05.2018
Художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп Лось объяснил Delfi, с чем связан уход из театра писательницы Елены Скульской, работавшей там заведующей литературной частью. .
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
-20% Meeste käekell Police JET PL.15038JSG/02M
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
-20% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSR/03
199,- €
159,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €

В Панаме допрашивают находившегося на борту судна с наркотиками гражданина Эстонии

03.05.2018
Власти Панамы допрашивают людей, которые были на борту судна, где нашли 721 упаковку с наркотиками, местом назначения которых была Испания. Среди задержанных есть и гражданин Эстонии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Однокомнатные квартиры в Таллинне, Тарту и Нарве: за сколько можно купить и что происходит на рынке

03.05.2018
Однокомнатные квартиры были, есть и как минимум в ближайшее время останутся самым популярным видом жилой недвижимости. Это и доступное жилье, и хороший объект для инвестирования. В 2015 году Delfi опубликовал обзор цен на однокомнатные квартиры в трех самых больших городах Эстонии и прогнозы на будущее от нескольких бюро недвижимости. Мы решили узнать, как изменилась ситуация за три года.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


DELFI В СЕТУМАА: Как определить семейный статус по одежде и где находится "конец" Европы

03.05.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии "Delfi в Сетумаа".
Подробнее