На лето Maxima наймет в свои магазины 350 молодых людей

Этим летом крупнейший работодатель ЭстонииMaximaEesti предоставит возможность заработать 350 молодым людям в возрасте не менее 16 лет. Весь май розничная сеть ждет заявлений от молодежи.
Директор по торговле Maxima Eesti Марко Пыдер подчеркнул, что прием на работу учеников на период школьных каникул стал в сети Maxima доброй традицией.
”Предстоящим летом мы ждем не менее 350 учащихся со всей Эстонии в возрасте от 16 до 24 лет. Учащийся может заработать, работая на основании подходящего ему согласованного графика в магазине рядом с домом или в туристическом районе — в магазинах в Пярну, Хаапсалу или Курессааре”, — призывает молодежь приходить работать в магазины Maxima директор по торговле.
Помимо достойной оплаты труда и опыта работы в торговле молодые люди получат необходимую рабочую одежду и питание на месте.
”Молодежь высоко ценит многогранный опыт, который можно получить в розничной сети. Очень ценится приобретение навыков командной работы, общение, возможность попрактиковаться в иностранных языках, которой в избытке хватает в магазинах, расположенных в популярных курортных местах Эстонии и в центрах больших городов. А также, разумеется, очень важен гибкий рабочий график”, — добавил Пыдер и отметил, что значительная часть работавшей на каникулах молодежи осталась членами команды Maxima и продолжила карьеру в розничной сети.
О своих предпочтениях в отношении места и времени работы заинтересованные в получении опыта работы молодые люди должны в мае сообщить в отдел персонала Maxima. Дополнительную информацию о приеме на работу можно получить по электронной почте cv@maxima.ee или по телефону +372 5556 6164.
Розничная сеть Maxima действует в Эстонии с 2004 года. Сегодня в нее входят 77 магазинов: из них 54 являются магазинами шаговой доступности Maxima X, 19 — супермаркетами Maxima XX и 3 — гипермаркетами Maxima XXX. Также у Maxima есть онлайн-магазин. В среднем ежедневно магазины Maxima обслуживают 170 000 человек. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и логистический центр. В Эстонии предприятия Maxima Eesti обеспечивают работой около 3700 человек.