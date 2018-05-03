На лето Maxima наймет в свои магазины 350 молодых людей

Этим летом крупнейший работодатель Эстонии Maxima Eesti предоставит возможность заработать 350 молодым людям в возрасте не менее 16 лет. Весь май розничная сеть ждет заявлений от молодежи.

Директор по торговле Maxima Eesti Марко Пыдер подчеркнул, что прием на работу учеников на период школьных каникул стал в сети Maxima доброй традицией.

”Предстоящим летом мы ждем не менее 350 учащихся со всей Эстонии в возрасте от 16 до 24 лет. Учащийся может заработать, работая на основании подходящего ему согласованного графика в магазине рядом с домом или в туристическом районе — в магазинах в Пярну, Хаапсалу или Курессааре”, — призывает молодежь приходить работать в магазины Maxima директор по торговле.

Помимо достойной оплаты труда и опыта работы в торговле молодые люди получат необходимую рабочую одежду и питание на месте.