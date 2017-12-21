На крыше молочной фермы предприятие Enefit Green создало первую солнечную электростанцию

Enefit Green, предприятие возобновляемой энергии концерна Eesti Energia, построила солнечную электростанцию для молочной фермы, расположенной в Ярвамаа.

Уникальным для Эстонии решением является то, что строительство электростанции профинансировал концерн Eesti Energia, который останется собственником электростанции и продолжит ее обслуживать, обращает внимание пресс-служба концерна.

”Солнечная электростанция на крыше молочной фермы Estonia является примером новой модели сотрудничества, где мы создаем подходящее для клиента энергетическое решение под ключ. Наша сильная сторона заключается в способности разрабатывать и реализовывать сложные комплексные решения, которые создают ценность для клиентов”, — сказал член правления Eesti Energia Андрес Сутт. По словам Сутта, у Eesti Energia имеется опыт работы на каждом этапе цепочки производства электроэнергии, от анализа окупаемости проекта, проектирования, закупок оборудования до строительства, наладки, эксплуатации, обслуживания и приведении в порядок необходимой документации.

”Решения рассеянной энергетики на базе солнечной энергии — это глобальная тенденция, которая также в последние годы получила широкое распространение в Эстонии”, — сказал руководитель Enefit Green Ааво Кярмас, добавив, что солнечная электростанция, расположенная на крыше молочной фермы, имеет символическое значение. ”Портфель производства электроэнергии Enefit Green явно является самых разнообразным во всех странах Балтии, потому что мы производим электричество из ветра, воды, солнца, биомассы, а также смешанных бытовых отходов”, — сказал Кярмас.

Этот проект является уникальным в том, что потребитель — молочная ферма — не должен был самостоятельно инвестировать деньги в строительство электростанции. ”При таком решении положительно, что ферма Estonia может сосредоточиться на собственном бизнесе, а Enefit Green займется тем, в чем мы хороши — энергетикой”, — сказал Кярмас.

Цена на электроэнергию, производимую из солнца, является фиксированной, и ферма будет использовать ее для собственных нужд. Таким образом для сельскохозяйственного предприятия частично снижен риск роста цены на электричество. Произведенная из солнца электроэнергия будет покрывать примерно 15% годового объема потребления фермы и большую часть летнего потребления. Для потребителя стоимость электроэнергии, производимой из солнца, будет более выгодной по сравнению с электричеством из сети, поскольку к производимому из солнца электричеству не будет добавляться сетевая плата.

Фирма Enefit Green установила на крыше молочной фермы в общей сложности 644 солнечных панели, мощность системы составляет 174 киловатта (кВт). Солнечные панели занимают площадь более 1000 м2.

Eesti Energia предлагает бизнес-клиентам два варианта для производства электроэнергии из солнца. В первом случае клиент может выбрать уникальное решение полной услуги, где солнечную электростанцию финансирует, проектирует и устанавливает концерн Eesti Energia, который будет ее и обслуживать. Во втором случае клиент может сам профинансировать энергетическое решение, приобретя его у Eesti Energia.

Солнечная электростанция на крыше молочной фермы Estonia является первым шагом Eesti Energia в сфере новых решений для клиентов. В будущем направлением концерна Eesti Energia будет предлагать своим клиентам целостные энергетические решения, основанные на различных технологиях.

Цель создания станций по производству солнечной электроэнергии у потребителя заключается в увеличении доли локального производства электричества в производственном портфеле Eesti Energia. Стратегическая цель Eesti Energia на 2021 год — производить 40% электроэнергии из возобновляемых и альтернативных источников.