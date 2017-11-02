На круги своя: экономика России вернулась к сырьевой модели

Перехода к новой экономической модели в России не произошло: экономика вновь вернулась к традиционной модели роста, основанной на добыче полезных ископаемых и потреблении, полагает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. Наметившийся рост экономики она считает неустойчивым.

Нефтегазовые доходы страны в ближайшие три года составят треть от всех поступлений в бюджет, уже сейчас "уверенно снижается зависимость федерального бюджета от нефтяной конъюнктуры", — говорил на прошлой неделе на форуме "Россия зовет!" президент России Владимир Путин.

Но, по всей видимости, говорить о том, что Россия отошла от сырьевой модели экономики, рано, следует из аналитического отчета главного экономиста "Альфа-банка" Наталии Орловой "Экономический рост: возвращение на круги своя".

Она пишет, что модель российской экономики осталась все той же: добывающие сектора являются локомотивами роста экономики вместе с быстрым ростом потребления импортной продукции в кредит.

Произошла ли диверсификация?

"Российская макростатистика свидетельствует о том, что страна вернулась к традиционной модели экономического роста. После того как в течение нескольких лет лидером экономического роста был сельскохозяйственный сектор, в первом полугодии 2017 года лучшую динамику продемонстрировал сектор добычи полезных ископаемых", — написала она в обзоре.

Сельскохозяйственный сектор в предыдущие три года был лидером. С 2013 по 2016 год он вырос на 8,8%, но в первом полугодии этого года объем производства в нем снизился на 0,3%.

Лидером в первом полугодии этого года стал добывающий сектор. Объем производства в нем вырос на 4,1%, а на втором месте по темпам роста в этом году оказался транспортный сектор. И транспортный сектор, и сектор добычи полезных ископаемых продемонстрировали быстрый рост инвестиций в первом полугодии этого года. Рост в этих секторах Орлова связывает с государственными проектами.

Орлова также указывает, что начала восстанавливаться потребительская активность населения. В первом полугодии потребление выросло на 3,5% в годовом выражении, и в "Альфа-банке" ожидают дальнейшего роста потребления в этом году. Эксперты банка отмечают, что население начало больше покупать благодаря росту кредитования. По итогам года, Орлова ожидает роста розничного кредитования на 10-12%.

В итоге начал ускоряться рост импорта: население на кредитные деньги покупает импортные товары. По мнению Орловой, это практически нейтрализовало позитивный эффект от роста экспорта.

Рост потребления и импорта экономисты называли основной чертой модели экономики, которая была сформирована в начале 2000-х годов и существовала до 2014 года. Тогда потребление росло благодаря быстрому росту доходов и кредитам.

С Наталией Орловой согласен и главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов. "Каких-то глобальных подвижек в структуре экономики я пока не вижу", — сказал он Русской службе Би-би-си. Девятов отметил, что после резкого ослабления рубля в 2014-2015 годах начал расти несырьевой экспорт из России, и власти пытались поддерживать этот рост. "Но я не могу сказать, что эти усилия привели к глобальным сдвигам", — признает Девятов.

Однако рисков для экономики в возобновлении роста потребления он не видит. "Рост потребления был, есть и будет одним из основных факторов роста экономики", — уверен он.

Неустойчивый рост

В "Альфа-банке" опасаются, что позитивные сдвиги в экономике не будут устойчивыми. Наталия Орлова поясняет это так: корпоративное кредитование почти не растет, а рост промышленности замедлился с 3,8% во втором квартале до 1,4% в третьем.

Во втором квартале ВВП России вырос на 2,5% в годовом выражении, а в третьем, по оценке минэка, — на 2,2%.

Орлова полагает, что рост экономики на 2,5% во втором квартале связан с позитивными ожиданиями бизнеса: компании заметили восстановление потребления и начали делать запасы готовой продукции. Если бы запасы остались на уровне 2016 года, то ВВП во втором квартале вырос бы всего на 0,5%.

Ранее Валерий Миронов, главный экономист Центра развития Высшей школы экономики, описывал неожиданно высокий рост ВВП во втором квартале как "неожиданный и неустойчивый". Он не исключал, что рост замедлится.

Три сценария

Министерство экономического развития составило три сценария развития экономики с 2018 до 2020 годы. Два из них, базовый и целевой, предполагают структурную перестройку российской экономики.

Согласно базовому сценарию, с 2018 по 2020 годы будет расти доля в ВВП обрабатывающей промышленности благодаря процессу импортозамещения и росту инвестиций.

Также будет увеличиваться доля в ВВП строительства, торговли и финансового сектора. Доля добывающего сектора, по оценке ведомства, уже в следующем году сократится до 8,7% ВВП по сравнению с 8,9% в этом году и останется на этом уровне до 2020 года.

Целевой сценарий предусматривает еще более радикальную трансформацию структуры экономики.

В минэке ждут бурного роста инвестиций в инновационные сектора экономики и роста экспорта российской продукции. В итоге к 2020 году на обрабатывающую промышленность будет приходиться 13% ВВП против 12,4% в 2017 году.

Но есть и третий, консервативный сценарий — самый пессимистичный. Согласно этому сценарию, рубль будет слабым, импорт будет сокращаться, а инвестиционная активность будет низкой. В России произойдет в этом случае "сжатие предпринимательской активности". Структурная перестройка при этом варианте будет идти очень медленно.