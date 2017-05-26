На конкурсе ресурсосбережения выиграла идея производства посуды из сена

24 мая, в финале проведенного «Центром инвестиций в окружающую среду» (KIK) студенческого конкурса ресурсосбережения Negavatt были выбраны 3 лучшие идеи, которые студенты смогут претворить в жизнь в своем университете с помощью 10 000 евро, сообщает KIK

Первое место получила команда Таллиннской высшей технической школы и Таллиннского технического университета PõhuNõu, которая производит из эстонской соломы биоразлагающуюся одноразовую посуду, создавая добавленную стоимость соломе, которая до сих пор являлась отходом сельхозпроизводства.

Вторую позицию заняла команда Эстонской Художественной академии Don´t waste food, box it!, которая занимается разработкой биоразлагающейся пищевой упаковки из вторичного сырья. На третьем месте оказался проект Poko Тартуского университета. Они производят легко конвертируемые в брелок для ключей многоразовые сумки для покупок, которые могли бы прийти на смену тонким полиэтиленовым пакетам.

По словам члена жюри и руководителя KIK Вейко Кауфмана, успех этим трем командам принесло то, что их идеи были наиболее детально продуманы, и их тестовые периоды были наиболее длительными: ”Смарт-решения и масштабное мышление — это то, что стояло за идеями победителей нынешнего сезона. Отрадно видеть, что победившие команды были одержимы желанием действовать и полны веры в свою идею. Нельзя недооценивать и экологическую часть их проектов”.

В проведенном в тартуском Erinevate Tubade Klubi суперфинале состязались 10 идей, которые прошли в финал из 47 представленных на конкурс проектов. В состав жюри входят руководитель KIK Вейко Кауфманн, руководитель SEI Tallinna Keskus Лаури Таммисте, организатор конкурса Prototron Яна Павленкова, исполнительный директор Cleantech ForEst и организатор Climate Launchpad Eesti Эрки Ани, а также основатель магазина осознанного стиля жизни Slow Хелен Пуйстая.

С получившими призы идеями можно подробнее ознакомиться на странице Negavatt в Facebook, где можно увидеть видео победивших команд и фото суперфинала.

Negavatt — это конкурс, проводимый совместно Центром инвестирования в окружающую среду (KIK) и Министерством окружающей среды, цель которого — повысить уровень знаний в области энергетики и ресурсов, а также побудить студентов предлагать решения, которые способствовали бы ресурсосбережению в высших учебных заведениях. В качестве идеи может выступать как изделие, услуга, технологическое решение, метод, так и кампания, призванная изменить образ мышления, а посредством этого — и поведение.