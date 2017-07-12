На конференцию на тему работы будущего в Таллинн съедутся топ-руководители из разных стран

Во время председательства Эстонии в Совете ЕС в Таллинне пройдет конференция на высшем уровне ”Работа будущего — новая реальность, новые решения”. Конференция состоится в Котле культуры 13 и 14 сентября 2017 года. На международной конференции соберутся топ-руководители предприятий и формирующие рабочую, социальную, образовательную политику специалисты, а также профессионалы в области э-государства. Они обсудят практические решения, которые сделают адаптацию работы будущего гораздо проще, сказано в пресс-релизе.

”Развитие цифровых решений существенно изменит нашу экономику, общество и рынок труда, поэтому уже сегодня мы должны заниматься вопросами изменения условий труда и законодательства, а также инвестировать в знания и навыки работников, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. — Чтобы претворить необходимые изменения в жизнь, от политиков и чиновников требуется готовность и привлечение партнеров. Поэтому мы хотим в ходе председательства руководить дискуссией на тему работы будущего и выступить с предложениями по поводу формирования политики на декабрьской встрече министров труда, социальных дел и здравоохранения”.

На конференцию на тему работы будущего ожидается 400 участников и более 30 докладчиков. Конференцию откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд и гендиректор Международной организации труда (ILO) Гай Райдер. Своими знаниями поделятся члены Европейского парламента, Европейской комиссии и высокие представители Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), министры стран-членов ЕС, руководители Европейской конфедерации профсоюзов ETUC и зонтичной организации европейских работодателей BusinessEurope.

На конференции выступят менеджеры Google, LinkedIn, платформы электронного образования ALISON (10 миллионов пользователей), рекрутинговой фирмы в области инфотехнологий Jobbatical, а также канадской э-платформы eCampusOntario. В Таллинн приедет директор McKinsey Global Institute, лаборатории номер один в мире.

Основная целевая аудитория конференции — чиновники высшего звена, которые занимаются темами труда, социальной сферы, образованием, электронным государством, а также различные партнеры. Также темами конференции занимаются организации при ЕС и другие международные ассоциации.