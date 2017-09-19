На конференции в рамках председательства Эстонии была подписана Таллиннская декларация об э-энергии

В рамках председательства Эстонии в Совете Европейского союза в KultuuriKatel встретятся министры транспорта и энергетики стран-членов ЕС и заинтересованные стороны для того, чтобы основательно обсудить, как будет выглядеть новая структура рынка электроэнергии. Также сегодня была подписана Таллиннская декларация об э-энергии, основной целью которой является большая цифровизация энергорынка, говорится в пресс-релизе.

На посвященной теме энергорынков конференции еврокомиссар по вопросам энергетики Мигель Ариас Каньете и член Европейского парламента Кришьянис Кариньш обменяются своими взглядами на тему дальнейших шагов, связанных с предложениями по Пакету чистой энергии рынка электроэнергии.

На мероприятии страны-члены ЕС, Европейская комиссия и объединения энергетических компаний подписали Таллиннскую декларацию об э-энергии. Основная цель декларации — укрепление сотрудничества между общественным сектором и предприятиями, чтобы предложить потребителям возможности поиска более разумных цен и лучших поставщиков услуг при помощи смарт-решений.

”Безопасная структура энергетического сектора будущего требует от всех сторон широкого сотрудничества”, — сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Также она добавила, что самые лучшие идеи возникают при сотрудничестве разных секторов. После подписания декларации продолжится работа на ”ничейной территории”, которая находится между цифровым миром и энергетикой.

”В итоге осуществляемые решения должны быть достаточно разумны и просты для потребителя, чтобы пробудить в потребителях интерес к экономии энергии”, — добавил вице-канцлер министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман. Перед сегодняшний конференцией на высоком уровне эстонский независимый оператор системы передачи электроэнергии Elering запустил смарт-портал для клиентов E-elering (https://e.elering.ee/).