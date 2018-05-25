На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей

Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы:

1) ИТ-специалисты: разработчики, программисты, администраторы, руководители

Ни для кого не секрет, что ИТ-специалистов не хватает и зарплаты в этой области выше средних. В последнее время все больше говорят о том, что ищут ИТ-специалистов с навыками общения, которые работают не самостоятельно, а в команде, умеют видеть целостную картину и могут вносить вклад в создание сложных решений.

2) Квалифицированные рабочие: электрики, автотехники, сантехники, сварщики, каменщики, столяры

Есть специальности, которые со временем не сильно изменились, и на которые имеется постоянный спрос: хорошие плиточники, сантехники и столяры всегда нарасхват.

3) Медицинские работники: врачи, сестры, санитары

Западное общество стареет, ожидаемая продолжительность жизни становится все больше и в сфере здравоохранения движутся большие деньги — все это значит, что в ближайшем будущем потребуется еще больше медицинских работников (и работников по уходу).

4) Инженеры в области строительства, механики и электрики

Даже когда роботы возьмут на себя большую часть простых работ, по-прежнему будут нужны люди, изобретающие инженерно-технические решения.