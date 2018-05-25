25.05.2018, 09:30

На кого пойти учиться: 10 наиболее перспективных специальностей

 (1)
rus.delfi.ee
EST
1801773
фото иллюстративное

Настало время государственных экзаменов и тысячи молодых людей должны будут решить, чему учиться дальше. Согласно данным международного исследования компании Manpower Eesti в ближайшем будущем будут востребованы:

1) ИТ-специалисты: разработчики, программисты, администраторы, руководители
Ни для кого не секрет, что ИТ-специалистов не хватает и зарплаты в этой области выше средних. В последнее время все больше говорят о том, что ищут ИТ-специалистов с навыками общения, которые работают не самостоятельно, а в команде, умеют видеть целостную картину и могут вносить вклад в создание сложных решений.

2) Квалифицированные рабочие: электрики, автотехники, сантехники, сварщики, каменщики, столяры
Есть специальности, которые со временем не сильно изменились, и на которые имеется постоянный спрос: хорошие плиточники, сантехники и столяры всегда нарасхват.

3) Медицинские работники: врачи, сестры, санитары
Западное общество стареет, ожидаемая продолжительность жизни становится все больше и в сфере здравоохранения движутся большие деньги — все это значит, что в ближайшем будущем потребуется еще больше медицинских работников (и работников по уходу).

4) Инженеры в области строительства, механики и электрики
Даже когда роботы возьмут на себя большую часть простых работ, по-прежнему будут нужны люди, изобретающие инженерно-технические решения.

5) Представители и руководители по продажам
С каждым годом в мире производят все больше товаров, а если что-то производят, это необходимо продавать.

6) Производственные техники и техники обслуживания, производственные операторы
Производство становится все более технологически сложным, простые работы выполняют машины. Чтобы все работало, как часы, необходимы идущие в ногу со временем и технически грамотные специалисты, которым, как правило, готовы платить хорошие зарплаты.

7) Водители, курьеры
С одной стороны, сейчас много рассуждают о самоуправляемых машинах, но с другой — о нехватке водителей. Как минимум, в ближайшем будущем водители без работы не останутся. Особенно высок спрос на курьеров, поскольку торговля (даже продуктами питания) переезжает в Интернет, и кто-то должен доставлять людям их заказы.

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8) Аналитики
Многие задачи бухгалтеров и финансистов сейчас выполняют компьютерные программы, но по-прежнему ценится умение анализировать информацию, прогнозировать и принимать соответствующие решения.

9) Руководители высшего звена
Предприятиям и организациям руководители будут нужны и в будущем, но суть работы руководителя меняется. Время авторитарных и исходящих из традиций начальников безвозвратно прошло — в будущем потребуются гибкие руководители, которым не чужда эмпатия, и для которых одинаково важны процесс и результат. На руководителя высшего звена невозможно выучиться, им можно только стать — такая работа предполагает подходящие личностные качества, а также жизненный и профессиональный опыт.

10)Школьные учителя, преподаватели, директоры школ
Школам требуются учителя и директора, которые понимают, что мир изменился и современных детей ждет совершенно другая работа. Нет смысла учить вещи наизусть, поскольку смарт-устройства за секунды предоставят любую информацию. Детей следует учить гибкости, творчеству, ориентации на решения и умению адаптироваться к изменениям.

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