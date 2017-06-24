24.06.2017, 14:20

На капремонт ”Артека” в Крыму потрачено более 11 млрд рублей

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Gazeta.ru
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Rublad
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

К настоящему моменту на капитальный ремонт и реконструкцию международного детского центра ”Артек” потрачено уже 11 млрд руб. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”К настоящему моменту на реконструкцию и капитальный ремонт [МДЦ ”Артек”] затрачено более 11 млрд руб.”, — говорится в материалах.

Масштабная реконструкция ”Артека” началась в конце 2014 года. В субботу, 24 июня, Путин посетит ”Артек”, чтобы открыть седьмую смену года, посвященную американской школьнице Саманте Смит, которой удалось побывать в советском пионерлагере во время ”холодной войны” в 1980-х годах.

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