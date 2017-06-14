На какие ухищрения идут магазины в аэропортах, чтобы получить максимальную прибыль

Почему действующие в аэропорту торговцы активно спрашивают у покупателей бортовые карты? Потому что при удачном стечении обстоятельств в их кармане осядет чуть ли не полная стоимость приобретенного клиентом товара, пишет Eesti Ekspress.

„И прошу вашу бортовую карту”, — говорит симпатичная продавщица расположенного в зоне исходящих рейсов Таллиннского аэропорта R-Kiosk, когда я перед вылетом в Хельсинки покупаю несколько пачек сигарет. У меня в руках две бортовые карты, так как из Финляндии я должен лететь в Нью-Йорк. Женщина протягивает руку и берет карту именно Хельсинки-Нью-Йорк.

”Почему вы взяли бортовую карту Хельсинки-Нью-Йорк?”, — спрашиваю я.

”Случайно”, — отвечает она.

„А почему на счете нет налога с оборота?”

”Ой, правда, что ли? Обычно есть!”

Она изучает чек, на верхней части которого системой выбито „nonEU”, и кажется удивленной.

Через несколько минут я покупаю еще такое же количестве пачек, и на этот раз целенаправленно даю бортовую карту Таллинн-Хельсинки. И вот те на! Теперь я прохожу по чеку как путешествующий по ЕС пассажир, и налог с оборота оставляет 2,47 евро. Для мне как покупателя разницы никакой нет, так как цена в обоих случаях одинаковая, однако для R-Kioks первая сделка намного более выгодна.

NAGU KAKS TILKA VETT? Euroliidust välja suunduva reisija pardakaardiga (paremal) ostetud sigaretid toovad müüjale kordades rohkem kasumit kui ELi-sisese reisija puhul. Foto. Krister Kivi

Подобным образом поступают и другие находящиеся в транзитной зоне аэропорта магазины (не duty-free). Обычно продавцы аргументируют необходимость предоставления карты требованием аэропорта о сборе данных для статистики. Однако по словам руководителя службы по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Прийта Коффа, это не соответствует действительности. ”Бортовую карты операторы спрашивают сами, чтобы получить возврат подоходного народа. За этим нет требования со стороны аэропорта”, — сообщил он.

В действительности разговор о налоге с оборота немного неточен. Так, если пассажир направляется за пределы ЕС (из Таллинна это, в основном, Россия или Турция) или предоставляет для сканирования бортовую карту, выданную для пересадки в этот же день в другом аэропорту, то часть налога с оборота (не сам налог, который равен нулю), то есть шестая часть от конечной цены, остается торговцу в качестве дополнительной прибыли. Позже государство возвращает еще и табачный акциз.

”Мы продаем (людям, путешествующим за пределы ЕС) свои товары без налога с оборота и не платим за это государству налог с оборота”, — подтвердила специалист по коммуникации AS R-Kiosk Estonia Лилиан Тивас. На вопрос относительно размеров подлежащего возврату табачного акциза Тивас ответить не смогла. Табачный акциз составляет большую часть стоимости пачки сигарет (например, 2,35 евро при стоимости пачки в 3,60 евро). Таким образом, с каждой проданной по бортовой карте „nonEU” пачке сигарет R-Koisk заработала вместе с дополнительной прибылью, сравнимой с размером налога с оборота, примерно три евро. Намного больше тех центов, что были заработаны со второй ”внутриевропейской” покупки.

Пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс говорит, что все корректно, так как направляющий за пределы ЕС пассажир экспортирует табачные изделия и что по идее он должен выигрывать в цене за счет того, что государство возвращает продавцу акциз, однако отмечает, что ”если продавец формирует цену таким образом, что для покупателя нет разницы, где покупать: в аэропорту без акциза или за его пределами с акцизом, то это вопрос ценовой политики конкретного предприятия”.

Суммы, которые располагающиеся в Таллиннском аэропорту фирмы получают от государства назад, департамент, ссылаясь на налоговую тайну, не обнародует.